Политолог Майкл Рубин обеспокоен будущим Азербайджана?

Политика 2 декабря 2020 12:23 (UTC+04:00)
Политолог Майкл Рубин обеспокоен будущим Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - После начала мирного процесса в Карабахе и восстановления территориальной целостности Азербайджана оживились некоторые политические обозреватели, которым не дает покоя решение конфликта в рамках соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией.

В их числе научный сотрудник Американского института предпринимательства, Майкл Рубин, который опубликовал в The National Interest статью под интригующим названием: «Это конец Азербайджана?». Чтение статьи господина Рубина, который известен азербайджанским экспертам по его абсурдной инициативе направить в Ханкенди американских дипломатов с целью создания в этом городе консульства США, нельзя назвать приятным процессом. Поэтому говорить об ошибочности его исторической оценки истоков карабахского конфликта тоже не имеет смысла.

Однако невозможно обойти молчанием фразу «Азербайджанцы могут отмечать 10 ноября как дату своей победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе 2020 года, но когда пьянящие дни празднования отступят, они могут просто понять, что это знаменует начало конца настоящей независимости Азербайджана». Утверждая на страницах The National Interest, что ввод миротворческого контингента российских войск в Карабах может привести к потере независимости Азербайджана, автор проявляет не только недопонимание целесообразности миротворческого процесса, но и недооценивает влияние на процессы в регионе официального Баку.

Интересно, каким образом ввод 2-тысячного российского миротворческого контингента в район, на расстоянии 400 км от столицы Баку, может привести к "потере независимости" Азербайджана? Если бы это было так просто, то лучше бы господин Рубин затронул тему потери независимости Армении, в столице которой, в городе Ереване, функционирует посольство США с количеством сотрудников, превышающим численность российских миротворцев в Карабахе - свыше 2500 человек.

При этом, имея в виду роль российских миротворцев, он утверждает, что они не только обеспечивают соблюдение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией. Якобы «возвращение российских войск в регион было давней целью Путина, поскольку шаг за шагом он, похоже, возвращает все бывшие советские государства в свои руки». Схож взгляд Рубина и на роль Турции. Автор пишет: «Целью войны Азербайджана был Нагорный Карабах и прилегающие к нему азербайджанские районы, которые Армения захватила во время войны 1988–1994 годов. Но мотивация Турции была иной. Эрдоган и военные интеллектуалы... давно поддерживают пантюркистские амбиции связать Турцию в культурном, экономическом и политическом плане с Азербайджаном и тюркскими государствами Центральной Азии...». Спрашивается, что плохого в желании Анкары наладить связи в культурном, экономическом и политическом плане со странами Центральной Азии? И почему нормальное государственное стремление Турции господин Рубин представляет в качестве пантюркистских амбиций?

Если пристально взглянуть на бумаготворчество господина Рубина, то всплывают интересные моменты, связанные с тем, что он склонен не только к патологической исламофобии, но и к антироссийской и антитурецкой оценкам ситуации. В турецких СМИ Рубин - известная фигура, он неоднократно обвинялся в попытках вместе с Джорджем Соросом организовать беспорядки в различных городах Турции. Очевидно, что и в случае с Карабахом процесс урегулирования в условиях, когда Россия и Турция смогли достичь взаимопонимания, вызвал волну ревности политологов, в числе которых оказался и господин Майкл Рубин со своим последним опусом на страницах The National Interest. Ответим на вопрос господина Рубина - мирный процесс в Карабахе и восстановление территориальной целостности - это не конец Азербайджана, а военно-политическая победа Баку, открывающая путь к процветанию всего региона Южного Кавказа.

Директор Экспертного совета Baku Network доктор философии Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com

Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Администрация грузинской стороны проекта БТК об инфраструктурных работах
Администрация грузинской стороны проекта БТК об инфраструктурных работах
Азербайджан более чем на четверть нарастил производство стройматериалов
Азербайджан более чем на четверть нарастил производство стройматериалов
Завершено строительство нового ж/д моста вблизи Хырдаланского круга в Баку (ФОТО)
Завершено строительство нового ж/д моста вблизи Хырдаланского круга в Баку (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Кинематографисты Азербайджана и Узбекистана провели онлайн-обсуждения Культура 12:44
Валютные резервы ЦБ Азербайджана увеличились Финансы 12:31
В Азербайджане сократились платежи посредством иностранных банковских карт Финансы 12:27
Политолог Майкл Рубин обеспокоен будущим Азербайджана? Политика 12:23
Армения потеряла военную технику минимум на $3,8 млрд – эксперт (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 12:16
Сократился совокупный капитал зарегистрированных в Турции грузинских компаний Турция 12:04
Минобороны Азербайджана о сборе документов в связи с демобилизацией военнослужащих Общество 12:00
Rolls-Royce представляет новый аксессуар – складное сиденье «Pursuit» Общество 11:57
Вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для использования в Великобритании Европа 11:57
В Азербайджане прошел аукцион по приватизации госимущества Бизнес 11:49
Узбекистан сократил импорт автомобилей из Турции Турция 11:43
Спрос на турецкие автомобили в Иране снижается Турция 11:41
Минобороны Турции поздравило азербайджанский народ с блистательной победой в Отечественной войне Политика 11:37
Сингапурские специалисты помогут усовершенствовать школьные учебники в Азербайджане Общество 11:33
В Главном управлении полиции г. Баку новое кадровое назначение Азербайджан 11:13
Для связи освобожденных от оккупации территорий Азербайджана с другими районами страны будут созданы новые маршруты Экономика 11:11
МИД Азербайджана прокомментировал информацию о планируемой поездке французских парламентариев в Карабах Политика 11:05
Несоблюдение требований карантина в Азербайджане может привести к введению новых ограничений – главный инфекционист Общество 10:59
Госконцерн «Туркменнебит» вводит в эксплуатацию новые продуктивные скважины Энергетика 10:43
Global Finance выбрал Международный Банк Азербайджана лучшим банком Общество 10:42
Узбекистан и Афганистан наращивают экономическое сотрудничество Узбекистан 10:39
В Азербайджане сократилось количество запросов, связанных с компьютерной безопасностью ИКТ 10:39
Узбекистан получит статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре Узбекистан 10:36
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 10:29
В освобожденных от оккупации районах Азербайджана будут созданы объекты автосервиса Экономика 10:25
Euroconsumers подаст в европейские суды на Apple за ухудшение работы смартфонов Европа 10:24
В Азербайджане задержаны еще 26 больных коронавирусом, нарушивших карантин Общество 10:16
DokuBaku – более 30 фильмов из разных стран Культура 10:14
Полная цифровизация повысит конкурентоспособность АПК — Премьер-министр Казахстана Бизнес 10:04
Драгоценные металлы в Азербайджане дорожают Финансы 10:03
Госслужба автотранспорта о восстановлении инфраструктуры в освобожденных районах Азербайджана Общество 10:03
Нацбанк Грузии установил курс лари на 2 декабря Грузия 09:55
Госконцерн «Туркменгаз» планирует повысить продуктивность скважин Энергетика 09:54
Мажилис Казахстана одобрил поправки по вопросам деятельности на Каспии Политика 09:50
Иран значительно увеличил импорт продукции оборонпрома из Турции Турция 09:46
Евро и рубль дорожают к манату Финансы 09:43
В Японии приняли закон о бесплатной вакцинации от коронавируса Другие страны 09:41
Франция сокращает импорт автомобилей из Турции Турция 09:27
ОАЭ значительно увеличили импорт продукции оборонпрома из Турции Турция 09:14
В Казахстане растет спрос на турецкие автомобили Турция 09:05
В Тбилиси для коммерческого сектора подорожает газ Энергетика 08:40
Власти США сократят продолжительность карантина до 10 суток США 08:21
Администрация грузинской стороны проекта БТК об инфраструктурных работах Строительство 08:00
Иностранцам для въезда в Японию перед ОИ потребуется специальное приложение Другие страны 07:39
Власти Хайнаня в 2020 году улучшили более 800 деревень до образцового уровня Туризм 07:29
В Бишкеке открылись кинотеатры и фудкорты Кыргызстан 07:15
Власти Сингапура впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса Другие страны 07:05
Вся военно-морская техника производится внутри страны - контр-адмирал Ханзади Иран 06:54
Правительство Грузии возьмёт внешний долг на 1,6 млрд долларов Финансы 06:43
Власти США заявили, что не смогут выдать 40 млн доз вакцины от коронавируса в декабре США 06:34
Узбекистан и США обсудили активизацию приоритетных направлений двустороннего сотрудничества Узбекистан 06:28
Мы должны сейчас же пригласить Грузию вступить в НАТО - американский генерал-лейтенант Грузия 06:13
Мадуро заявил о готовности уйти в отставку при победе оппозиции на парламентских выборах Другие страны 05:57
Конгресс США проголосует 2 декабря за документ, ограничивающий размещение китайских акций Бизнес 05:36
В Грузии с 1 января 2021 года учителям увеличат зарплату Финансы 05:18
Безопасная и надежная эксплуатация трубопроводов - главный приоритет BP в Грузии Энергетика 05:00
Британский парламент поддержал отмену карантина и возвращение к локальным мерам в Англии Европа 04:45
Каир и Эр-Рияд подтвердили неприятие вмешательства в дела арабских государств Арабские страны 04:29
Париж и Берлин выступили за активизацию трансатлантических связей в НАТО Европа 04:13
Партнер Нетаньяху по коалиции выдвинул премьеру ультиматум по срокам утверждения бюджета Израиль 03:56
В Латвии продлили режим ЧП до 11 января Европа 03:34
Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года Европа 03:18
Замгенсека ООН заявила, что международный режим контроля над вооружениями висит на волоске В мире 03:01
Конгрессмены США представили проект поддержки экономики на $908 млрд Финансы 02:39
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом Россия 02:16
НАТО примет решение о своем присутствии в Афганистане в феврале 2021 года Другие страны 01:54
Более 453 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки В мире 01:29
Кандидат в министры финансов США заявила о необходимости срочных мер в свете пандемии США 01:08
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 409 тысяч Турция 00:49
15 процентов детей школьного возраста в Грузии не имеют доступа к интернету дома - ЮНИСЕФ ИКТ 00:35
"Реал" дважды проиграл донецкому "Шахтер"у в Лиге чемпионов Спорт 00:22
Обнародована дата начала эксплуатации логистического центра в турецком Карсе Турция 00:01
Байден уверен в том, что его экономическая команда справится с кризисом США 1 декабря 23:52
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Политика 1 декабря 23:34
Эйфелеву башню откроют для посещения с 16 декабря Туризм 1 декабря 23:34
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с турецким коллегой Политика 1 декабря 23:03
Лачин как основной поддерживающий фактор в развитии Карабаха Экономика 1 декабря 23:03
Продолжаются совместные действия МККК и миротворцев РФ по поводу пропавших без вести военнослужащих - Государственная Комиссия Политика 1 декабря 22:51
Освобождение Лачина обеспечило полный контроль над государственной границей Азербайджана - депутат Политика 1 декабря 22:44
Будет оценен ущерб, нанесенный биоразнообразию Лачинского района Общество 1 декабря 22:38
За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 371 новых случая коронавируса Кыргызстан 1 декабря 22:25
Анар Керимов дал интервью "France 24" Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 22:18
Верховный представитель ЕС назвал убийство иранского ученого-ядерщика уголовным преступлением Иран 1 декабря 22:09
"Associated Press" опубликовала статью о политических успехах Азербайджана в карабахском конфликте Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 21:58
Намеренного затягивания обмена военнопленными и телами погибших в Карабахе нет - Лавров Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 21:43
"Associated Press" об аспектах вывода вооруженных сил Армении из районов Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 21:35
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 1 декабря 21:33
Утверждено Положение о медали Азербайджана "За заслуги в тылу в Отечественной войне" Политика 1 декабря 21:17
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 21:09
Кто будет награждаться медалью Азербайджана "Участник Отечественной войны" Политика 1 декабря 21:03
Утверждено Положение о медали Азербайджана "За освобождение Суговушана" Политика 1 декабря 20:40
Утверждено Положение о медали Азербайджана "За отличие в бою" Политика 1 декабря 20:31
Китайский аппарат совершил успешную посадку на Луну для забора грунта Другие страны 1 декабря 20:29
Утверждено Положение о медали Азербайджана "Отважный боец" Политика 1 декабря 20:17
Определен статут ордена "Карабах" Азербайджана Политика 1 декабря 20:07
Всемирно известный британский певец c нетерпением ждет визита в Лачин Культура 1 декабря 19:56
Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО) Общество 1 декабря 19:52
Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с использованием Арменией террористов и наемников Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 19:43
Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана о пособиях для семей шехидов Общество 1 декабря 19:38
В Азербайджане необходимо пойти на послабления в связи с суммативным оцениванием учеников - эксперт Общество 1 декабря 19:33
Все новости