Политолог Майкл Рубин обеспокоен будущим Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - После начала мирного процесса в Карабахе и восстановления территориальной целостности Азербайджана оживились некоторые политические обозреватели, которым не дает покоя решение конфликта в рамках соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией.

В их числе научный сотрудник Американского института предпринимательства, Майкл Рубин, который опубликовал в The National Interest статью под интригующим названием: «Это конец Азербайджана?». Чтение статьи господина Рубина, который известен азербайджанским экспертам по его абсурдной инициативе направить в Ханкенди американских дипломатов с целью создания в этом городе консульства США, нельзя назвать приятным процессом. Поэтому говорить об ошибочности его исторической оценки истоков карабахского конфликта тоже не имеет смысла.

Однако невозможно обойти молчанием фразу «Азербайджанцы могут отмечать 10 ноября как дату своей победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе 2020 года, но когда пьянящие дни празднования отступят, они могут просто понять, что это знаменует начало конца настоящей независимости Азербайджана». Утверждая на страницах The National Interest, что ввод миротворческого контингента российских войск в Карабах может привести к потере независимости Азербайджана, автор проявляет не только недопонимание целесообразности миротворческого процесса, но и недооценивает влияние на процессы в регионе официального Баку.

Интересно, каким образом ввод 2-тысячного российского миротворческого контингента в район, на расстоянии 400 км от столицы Баку, может привести к "потере независимости" Азербайджана? Если бы это было так просто, то лучше бы господин Рубин затронул тему потери независимости Армении, в столице которой, в городе Ереване, функционирует посольство США с количеством сотрудников, превышающим численность российских миротворцев в Карабахе - свыше 2500 человек.

При этом, имея в виду роль российских миротворцев, он утверждает, что они не только обеспечивают соблюдение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией. Якобы «возвращение российских войск в регион было давней целью Путина, поскольку шаг за шагом он, похоже, возвращает все бывшие советские государства в свои руки». Схож взгляд Рубина и на роль Турции. Автор пишет: «Целью войны Азербайджана был Нагорный Карабах и прилегающие к нему азербайджанские районы, которые Армения захватила во время войны 1988–1994 годов. Но мотивация Турции была иной. Эрдоган и военные интеллектуалы... давно поддерживают пантюркистские амбиции связать Турцию в культурном, экономическом и политическом плане с Азербайджаном и тюркскими государствами Центральной Азии...». Спрашивается, что плохого в желании Анкары наладить связи в культурном, экономическом и политическом плане со странами Центральной Азии? И почему нормальное государственное стремление Турции господин Рубин представляет в качестве пантюркистских амбиций?

Если пристально взглянуть на бумаготворчество господина Рубина, то всплывают интересные моменты, связанные с тем, что он склонен не только к патологической исламофобии, но и к антироссийской и антитурецкой оценкам ситуации. В турецких СМИ Рубин - известная фигура, он неоднократно обвинялся в попытках вместе с Джорджем Соросом организовать беспорядки в различных городах Турции. Очевидно, что и в случае с Карабахом процесс урегулирования в условиях, когда Россия и Турция смогли достичь взаимопонимания, вызвал волну ревности политологов, в числе которых оказался и господин Майкл Рубин со своим последним опусом на страницах The National Interest. Ответим на вопрос господина Рубина - мирный процесс в Карабахе и восстановление территориальной целостности - это не конец Азербайджана, а военно-политическая победа Баку, открывающая путь к процветанию всего региона Южного Кавказа.

Директор Экспертного совета Baku Network доктор философии Эльхан Алескеров

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