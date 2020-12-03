Город Ханкенди относится к юрисдикции Карабахского регионального управления юстиции - министерство (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Город Ханкенди относится к юрисдикции Карабахского регионального управления юстиции.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство юстиции Азербайджана.

К юрисдикции Карабахского регионального управления юстиции относятся город Ханкенди, Шушинский, Зангиланский, Ходжавендский, Ходжалинский, Губадлинский, Лачинский, Агдамский,Джебраильский Физулинский и Кельбаджарский районы.

Согласно информации, начата работа по комплектации кадрами Карабахского регионального управления юстиции.

"В настоящее время работники сферы юстиции из этих районов, а также из Баку и других регионов выражают желание продолжить там свою деятельность. Постараемся в кратчайшие сроки завершить комплектование кадров управления", говорится в сообщении ведомства.