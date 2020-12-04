Президент Ильхам Алиев: Есть очень большая потребность в совместных усилиях международной общественности в борьбе с пандемией COVID-19

БАКУ /Trend/ - Есть очень большая потребность в совместных усилиях международной общественности в борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с пандемией COVID-19.

«Азербайджан, демонстрирующий ответственность на национальном и международном уровнях, в качестве председателя Движения неприсоединения выступил инициатором проведения 4 мая 2020 года Саммита Контактной группы Движения неприсоединения, посвященного борьбе с коронавирусом. В рамках Саммита я предложил провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную борьбе с коронавирусом. Все 120 членов Движения неприсоединения поддержали это предложение. Это еще раз подчеркнуло их приверженность «Бандунгским принципам», ценностям Движения, мультилатерализму и международной солидарности. В целом эту инициативу поддержали более 150 стран-членов ООН», - сказал глава государства.