Генсеку ООН направлен отчет об использовании Арменией иностранных наемников против Азербайджана во второй Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - Постоянное представительство Азербайджана при ООН подготовило и направило Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу отчет об использовании Арменией иностранных наемников против Азербайджана в период второй Карабахской войны, передает Trend в среду со ссылкой на отчет.

В отчете говорится, что наемники с Ближнего Востока, включая такие страны, как Ирак, Ливан и Сирия, были размещены на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Также отмечается, что в Армении были созданы тренировочные лагеря для террористических организаций РПК и АСАЛА.

В адресованном Генеральному секретарю ООН отчете содержится информация и о количестве иностранных наемников и террористов, которые были размещены Арменией в Карабахе, именах иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях, названиях организаций и групп, стран, из которых они были привлечены, и другая важная информация.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Наргиз Садыхова. Редактор: Натаван Эфендиева)