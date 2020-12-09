Президент Ильхам Алиев: Первые договора по реконструкции на освобожденных территориях были подписаны с турецкими компаниями

БАКУ/Trend/ - Первые договора по реконструкции на освобожденных территориях были подписаны с турецкими компаниями.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией, возглавляемой государственным секретарем министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано.

«Мы уже предприняли первые шаги в связи с работами по реконструкции. Первые договоры уже заключены, и, как я уже сказал, на освобожденных от оккупации территориях мы будет работать с компаниями из дружественных нам стран.

Первые договора были подписаны с турецкими компаниями, и это естественно, потому что Турция – братская страна. Надеюсь, что следующие договора будут подписаны с итальянскими компаниями. И это тоже естественно. Потому что Италия – близкий друг Азербайджана. В период многолетних дипломатических отношений между нашими странами, и особенно во время войны, мы стали свидетелями вашей позиции. Визит в Азербайджан представителей парламента вашей страны, когда не прошло и месяца после окончания войны, демонстрирует наши крепкие дружественные отношения. Мы высоко оцениваем этот жест солидарности и поддержки», - отметил глава государства.