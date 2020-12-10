Сегодня пройдет "Парад Победы"

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится военный парад, посвященный Победе в Отечественной войне.

В "Параде Победы", который пройдет на площади Свободы в Баку, примут участие более 3000 человек личного состава, около 150 единиц боевой, в том числе современной военной техники, ракетно-артиллерийские установки, средств ПВО, а также планируется демонстрация боевых кораблей и катеров.

На параде также будут представлены часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией во время Отечественной войны.