Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один

БАКУ /Trend/ - 10 декабря после церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.