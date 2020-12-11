Названа повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Названа ​​повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 15 ноября.

Как сообщает в пятницу Trend, в повестку вошли следующие вопросы:

1. Законопроект о переименовании села Сагиян Шамахинского района в село Гюнешли.

2. Законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов Азербайджана", приложенный к закону Азербайджана "О территориях и землях муниципалитетов".

3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджана (второе чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О полном страховании вкладов"(второе чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О страховании вкладов"(второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "Об образовании" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "О физической культуре и спорте", "О профессиональном образовании" и "Об общем образовании" (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджана (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в утвержденный законом Азербайджана № 74-İQ от 17 мая 1996 года "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана образовании" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О бухгалтерском учете" (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)