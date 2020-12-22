ЮНЕСКО не должна допускать политизации вопроса защиты культурного наследия - МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - ЮНЕСКО должна выполнять свою миссию независимо и объективно, и не допускать политизации вопроса защиты культурного наследия.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, в котором комментируется сообщение ЮНЕСКО о направлении в Азербайджан миссии этой организации, сообщает во вторник Trend .

Азербайджанская сторона всегда демонстрировала приверженность сотрудничеству с ЮНЕСКО, выполнению задач, вытекающих из конвенций, к которым присоединился Азербайджан, в частности, обязательствам по защите культурного наследия, говорится в заявлении МИД.