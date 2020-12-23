Сегодня в комитетах парламента Азербайджана обсудят пакет госбюджета на 2021 г.
БАКУ /Trend/ - Сегодня в комитетах Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсудят пакет госбюджета на 2021 год, сообщает в среду Trend.
Члены комитетов выскажут свои мнения и предложения по пакету.
Отметим, что пакет госбюджета будет вынесен на обсуждение на завтрашнем пленарном заседании парламента.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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