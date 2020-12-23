Сегодня в комитетах парламента Азербайджана обсудят пакет госбюджета на 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Сегодня в комитетах Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсудят пакет госбюджета на 2021 год, сообщает в среду Trend.

Члены комитетов выскажут свои мнения и предложения по пакету.

Отметим, что пакет госбюджета будет вынесен на обсуждение на завтрашнем пленарном заседании парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)