Парламент Люксембурга заинтересован не в решении конфликта, а в разжигании розни – МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Парламент Люксембурга заинтересован не в решении конфликта, а в разжигании розни.
Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана касательно предвзятой резолюции, принятой парламентом Люксембурга, сообщает в пятницу Trend .
"Парламент Люксембурга заинтересован не в решении продолжительного конфликта в регионе, не в выполнении резолюций СБ ООН, не в новой ситуации, сложившейся в связи с восстановлением прав вынужденных переселенцев, чьи фундаментальные права десятилетиями нарушались, а в разжигании розни между странами региона", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 24 декабря 2020 г. Палата депутатов Люксембурга приняла предвзятую резолюцию в связи с освобожденным от оккупации Карабахским регионом Азербайджана.
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