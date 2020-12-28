Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

Политика 28 декабря 2020 20:50 (UTC+04:00)
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции - Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, министры обсудили выполнение трехстороннего заявления от 10 ноября и текущую ситуацию в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев)

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