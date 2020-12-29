В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

Политика 29 декабря 2020 15:10 (UTC+04:00)
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

От имени Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА и от себя лично позвольте засвидетельствовать Вам свое высокое почтение и сердечно выразить искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА высоко ценит Ваши заслуги на пути экономического и социального прогресса страны, укрепления значимости в духе развития и сотрудничества на мировой арене.

Уважаемый господин Президент, неоспоримые достижения Азербайджанская Республика сегодня показывает и проявляет во всех сферах жизнедеятельности. Значимые и исторические события уходящего года еще раз подчеркнули Вашу многогранную деятельность и роль как выдающегося государственного деятеля, что достойно восхищения и чувств глубокого уважения.

Убежден, что под Вашим руководством Азербайджан продолжит стремительный путь к прогрессивному будущему.

Пользуясь случаем, хотелось бы выразить Вам глубокую признательность и благодарность за ту поддержку, которую оказывает Ваша страна деятельности ТРАСЕКА как на национальном, так и на международном уровнях.

Прошу Вас, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, в этот торжественный и праздничный день принять самые искренние и добрые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания Вам и всему народу Азербайджанской Республики", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего дня рождения.

Азербайджанская Республика благодаря осуществляемому под Вашим руководством стратегическому курсу деятельности еще больше укрепила свой авторитет среди мировых держав и стала ведущим государством в формировании региональной политики.

Хотел бы еще раз с гордостью подчеркнуть важную роль братского Азербайджана в создании и дальнейшем укреплении Тюркского совета. В период Вашего председательства Тюркский совет стал более привлекательной платформой в нашем регионе. Проведенный по инициативе Вашего превосходительства первый чрезвычайный Саммит Тюркского совета, посвященный пандемии COVID-19, став в столь трудный период, с которым столкнулось человечество, демонстрацией солидарности и единства тюркоязычных государств, еще больше повысил наш авторитет на международной арене. Руководствуясь инициативами, выдвинутыми именно Вами, Тюркский совет выстроил тесные партнерские отношения с Всемирной организацией здравоохранения.

Ваше превосходительство, историческая победа, завоеванная в 44-дневной Отечественной войне благодаря Вашей непоколебимой воле и решимости как Верховного главнокомандующего, братскому азербайджанскому народу и героизму доблестной Азербайджанской армии, стала источником гордости не только для братского азербайджанского народа, но и для всего тюркского мира. Этой исторической Победой, которая большими буквами будет вписана в историю современного Азербайджана, Вы обеспечили исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, добились восстановления признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджанской Республики, создали условия для стабильности, всестороннего сотрудничества и устойчивого развития в нашем регионе.

Также хотел бы подчеркнуть, что закрепление по Вашему настоянию в подписанном 10 ноября Заявлении положения о коридоре, обеспечивающем связь Нахчыванской Автономной Республики с основной частью Азербайджана, не только будет способствовать долгосрочному миру и прогрессу в регионе, но и восстановит сухопутное сообщение между братскими странами, а также будет стимулировать развитие интеграционных процессов в рамках Тюркского совета.

Уверен, что отношения многостороннего сотрудничества между нашими странами-членами и впредь будут продолжать укрепляться на благо наших братских народов.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, еще раз желаю Вам крепкого здоровья, постоянных успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.

XXX

Председатель Совета азербайджанцев Польши Фарид Джафарли направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Развитие, все успехи, достигнутые в Азербайджанской Республике, связаны с Вашим именем, являются результатом проводимой под Вашим руководством последовательной внешней и внутренней политики. Уверены, что и впредь Ваш вклад в защиту интересов нашей страны и народа, дальнейшее укрепление стратегической позиции Азербайджана будет постоянным.

Под Вашим руководством мы освободили находившийся под оккупацией древний Карабах. С большой гордостью мы отметили историческую победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне благодаря Вам – нашему Верховному главнокомандующему-победоносцу, нашей непобедимой, самоотверженной армии, азербайджанскому народу, верящему в Вас и любящему Вас. Сегодня мы, азербайджанцы мира, благодаря Вам золотыми буквами вписали свое имя в историю XXI века как народ-победитель. Вы продемонстрировали всему миру, что являетесь незаменимым Лидером и мудрым полководцем как в политической, так и в военной сфере. Каждое Ваше обращение, каждое выступление с удовольствием смотрели азербайджанцы всего мира и поддерживающие нас страны. Любой, кто встал на сторону врага, получил исторический и сокрушительный ответ. Мы гордимся тем, что являемся азербайджанцами и гражданами страны, во главе которой стоит такой мудрый Президент, как Вы. Да Хранит Вас Всевышний.

Мы верим и доверяем Вам. Всегда руководствуясь Вашими приказами и указаниями, мы будем продолжать доводить до общественности, как Польши, так и различных стран мира, справедливый голос, правую позицию Азербайджана и достойно представлять нашу страну.

Сегодня, направляя все свои силы, опыт и знания на улучшение благосостояния народа, Вы успешно воплощаете свои планы в реальные дела. Ваш высокий профессионализм, целенаправленная деятельность и дальновидная политика создают условия для социально-экономического развития страны, повышения уровня жизни и благосостояния наших граждан. Ваша деятельность, преданность интересам нашего государства, активная жизненная позиция являются яркими примерами бескорыстного служения Азербайджану.

Претворяя в жизнь идеи и принципы основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, продолжая и развивая внутреннюю и внешнюю политику нашего великого лидера, руководствуясь его поручениями и указаниями, Вы успешно укрепляете государственность нашей страны. Азербайджан добился значительных успехов в период Вашего руководства. Уверены, что Ваша высшая государственная деятельность и впредь будет способствовать всестороннему прогрессу нашей страны и развитию нашей экономики. Сегодня Азербайджан – сильная, успешная и развивающаяся страна, которая под Вашим руководством говорит свое слово в мире.

Ваше превосходительство, мы передаем Вам наши искренние поздравления с днем рождения.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, уважаемый господин Президент, от имени членов Совета азербайджанцев Польши и азербайджанцев, проживающих в этой стране, искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех Ваших начинаниях во имя развития Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

XXX

Члены Совета Конгресса азербайджанцев Молдовы (Эльчин Байрамов, Рамил Адигезалов, Мариф Берган, Замин Байрамов, Замир Губадов, Айнура Абдулрагимова, Мазахир Мамедова, Рамиз Ансаров, Роя Заманов) направили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Конгресс азербайджанцев Молдовы и азербайджанская диаспора Молдовы с глубоким почтением поздравляют Вас с днем рождения.

Рады передать Вам искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, амбициозных планов и их успешного свершения.

Вы стали важной фигурой современной истории Азербайджана. Весь мир оказался свидетелем единения азербайджанской нации под Вашим руководством и последовавшего за этим долгожданного избавления Карабаха от многолетней армянской оккупации и возрождения нашей Родины в исторических границах.

С этого года с Вашим именем на века связаны героизм в борьбе за справедливость, доблесть и Победа, которую азербайджанский народ жаждал десятилетиями. Бесстрашный лидер, грамотный стратег и решительный политик – таким Президентом имеет честь сегодня гордиться Азербайджан. Таким предводителем нации гордимся мы!

В этот праздничный день желаем Вам, господин Президент, долголетия, стабильного мира, дальнейших успехов, побед и достижений во благо Азербайджана и его народа.

Пусть Ваши усилия, направленные на развитие и поддержку экономики, культуры и социальной жизни родной страны, обретут безоговорочную поддержку и воплотятся в реальность! Пусть удача и успех неизменно сопутствуют всем Вашим инициативам и действиям для процветания Родины!" - говорится в поздравительном письме.

XXX

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Маис Мамедов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Примите искренние поздравления с днем рождения.

Ваша жизнь и деятельность неотделимы от жизни и судьбы Азербайджана. В ноябре уходящего года мудрым и мужественным решением Вы вписали свое имя золотыми буквами в историю родного Азербайджана, за кратчайшие сроки Вам совместно с азербайджанским народом удалось восстановить мир и сохранить целостность государства.

Убежден, что Ваша многогранная деятельность на посту Президента будет в полной мере служить делу укрепления независимости и повышения экономического потенциала Азербайджана во имя процветания его трудолюбивого народа.

От души желаю, уважаемый господин Президент, доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов Вам и Вашей крепкой дружной семье, а братскому народу Азербайджана – счастья и процветания", - говорится в поздравительном письме.

XXX

Резидент-представитель Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

От имени представительства Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Азербайджане очень рад искренне поздравить Ваше превосходительство с днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам признательность за многолетнее эффективное партнерство между Правительством Азербайджанской Республики и ПРООН, еще раз подчеркиваю нашу решимость продолжать совместные усилия во имя устойчивого и благополучного будущего народа Азербайджана.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Председатель Правления Объединения деловых людей Азербайджана и Турции Джемаль Янгын направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Объединения деловых людей Азербайджана и Турции (ОДЛАТ) искренне поздравляем Вас с днем рождения.

Мы поддерживаем проводимую под Вашим руководством политику, направленную на модернизацию экономики и социальной сферы в Азербайджане, просим Всевышнего ниспослать Вам успехов на этом пути.

Этот год знаменательный для Вас и всего азербайджанского народа. Под Вашим руководством победоносная Азербайджанская армия освободила наши земли, которые 30 лет находились под оккупацией, и восстановила территориальную целостность страны. Эта война показала, что Азербайджан – страна с современной, сильной армией и стремительно развивающейся экономикой.

Вы внесли особый вклад в развитие и укрепление традиционных отношений дружбы, братства и добрососедства между Азербайджаном и Турцией, которые поднялись до уровня стратегического партнерства. Заверяем Вас в том, что как Объединение деловых людей Азербайджана и Турции мы всегда будем поддерживать реализацию этой политики.

Пользуясь этой возможностью, еще раз выражаем Вам признательность за поддержку деятельности нашей организации.

Еще раз сердечно поздравляем Вас с днем рождения, желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья и счастья, новых успехов на высшем государственном посту на благо народа Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ЕАЭС обнародовал объемы экспорта растительных масел в Туркменистан
ЕАЭС обнародовал объемы экспорта растительных масел в Туркменистан
Сократился объем транспортировка нефти в Турцию через Баку-Тбилиси-Джейхан
Сократился объем транспортировка нефти в Турцию через Баку-Тбилиси-Джейхан
Туркменистан увеличил импорт замороженных фруктов из ЕАЭС
Туркменистан увеличил импорт замороженных фруктов из ЕАЭС
Loading Bars
Лента новостей
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Политика 15:10
ЕАЭС обнародовал объемы экспорта растительных масел в Туркменистан Бизнес 15:00
Трогательные моменты встреч детей с отцами, вернувшимися с Карабахской Отечественной войны (ВИДЕО) Социум 14:56
В Азербайджане встречают героических сыновей с Карабахской Отечественной войны (ВИДЕО) Социум 14:55
Совместно с McKinsey в будущем году начнется реализация программы модернизации финсектора в Азербайджане Финансы 14:53
Азербайджанские генералы награждены медалью "За освобождение Шуши" Политика 14:46
В "Виртуальной школе" будут удалены классы по 2019-2020 учебному году Общество 14:38
Главы МИД России и Турции обсудят нагорно-карабахскую тематику Политика 14:36
В этом году Азербайджан подписал 28 международных договоров с 9 странами Политика 14:35
Сократился объем транспортировка нефти в Турцию через Баку-Тбилиси-Джейхан Энергетика 14:34
Группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена медалью "За освобождение города Шуша" - Распоряжение Политика 14:27
В Азербайджане сократились грузоперевозки посредством морского транспорта Транспорт 14:25
Стоимость экспортных грузов Азербайджана посредством автотранспорта незначительно выросла Транспорт 14:21
В банковском секторе Азербайджана зафиксирован значительный рост ипотечных и бизнес кредитов Финансы 14:16
Könlümün sevgili məhbubu mənim...Дети в военной форме представили трогательный проект в честь победы Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Культура 14:15
Туркменистан увеличил импорт замороженных фруктов из ЕАЭС Бизнес 14:13
Объём своп-операций между Центробанком Азербайджана и ЕБРР в 2020 году не превысил лимит Финансы 14:10
В страну возвращены 194 азербайджанских ребенка, находящихся в Ираке под арестом и в детских домах Политика 14:06
В Азербайджане оплачены расходы за обучение 15 900 студентов - минобразования Общество 14:04
Свыше 600 азербайджанским студентам в 20 странах в период пандемии были выплачены единовременные пособия - МИД Политика 14:02
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:59
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Кыргызстана Политика 13:53
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира Политика 13:51
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2012 Грузия 13:50
Представлена первая иранская вакцина от COVID-19 (ФОТО) Иран 13:48
Утверждена смета расходов парламента Азербайджана на 2021 г. Политика 13:45
Упрощение таможенных процедур запланировано в Грузии Грузия 13:44
В Казахстане планируют запустить Платформу по управлению торговлей Казахстан 13:33
Медалью "За освобождение Губадлы" награждены пять генералов ВС Азербайджана Политика 13:33
Ввозимая в Азербайджан вакцина от коронавируса на два года освобождается от НДС Общество 13:32
Видеокадры из села Нюсюс Джебраильского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:29
Азербайджан обозначил направления внешнеполитического курса на 2021 год Политика 13:28
В Азербайджане утвержден порядок назначения пособий детям военнослужащих Общество 13:25
Группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена медалью "За освобождение Губадлы" Политика 13:20
Увеличилась сумма экспорта из Азербайджана фруктов и овощей Бизнес 13:12
Утверждены поправки в закон Азербайджана о трудовых пенсиях Общество 13:09
Более половины экспорта из Азербайджана приходится на долю частного сектора Бизнес 13:05
ЕБРР и Туркменистан реализуют новые совместные проекты в 2021 году Финансы 13:03
Названа повестка последнего заседания осенней сессии парламента Азербайджана Общество 12:56
В Азербайджане вырос импорт автомобилей Транспорт 12:51
Туркменистан и Россия обсудили предложения по новым совместным проектам Бизнес 12:48
«Волонтеры Azercell» и их друзья исполнили мечты детей о подарках! (ФОТО) ИКТ 12:47
Вечер поэзии Рамиза Ровшана прошел в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО) Общество 12:46
Спрос азербайджанских банков на инвалюту превысил $80 млн Финансы 12:45
Утверждена смета расходов на 2021 год Счетной палаты Азербайджана Экономика 12:43
Размер единовременной выплаты в 190 манатов в Азербайджане может быть пересмотрен - министр Общество 12:40
Консорциум «Хазар» объявил тендер на закупку электрооборудования Тендеры 12:37
В 2021 году на АЗС SOCAR будут установлены зарядные устройства для электромобилей Энергетика 12:32
Два азербайджанских генерала награждены медалью "За освобождение Суговушана" Общество 12:26
Группа азербайджанских военнослужащих награждена медалью "За освобождение Суговушана" Политика 12:23
Объем экспортных авиагрузоперевозок Азербайджана превысил 43 тыс. тонн Транспорт 12:19
Узбекистан сформирует резерв в размере 3 трлн сумов для борьбы с пандемией коронавируса Узбекистан 12:16
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 25 объектов Бизнес 12:15
В Азербайджане утвержден размер критерия нуждаемости на следующий год Общество 12:13
С 1 января в Узбекистане внедрят систему оценки профессиональной квалификации граждан Узбекистан 12:11
В Азербайджане назван целевой уровень инфляции на следующий год Финансы 12:11
В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2021 год Общество 12:09
В Узбекистане задолженность за электроэнергию составляет 3,5 трлн сумов Узбекистан 12:08
В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2021 г. Экономика 12:06
Главная задача на 2021 год - восстановление Карабаха и его реинтеграция в экономику страны - министр финансов Азербайджана Экономика 12:03
В Казахстане разработают Дорожную карту по энергосбережению и повышению энергоэффективности Бизнес 11:59
В Азербайджане утвержден бюджет Госфонда соцзащиты на 2021 год Финансы 11:56
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О мерах по реализации пилотного проекта по строительству ветряной электростанции с установленной мощностью 240 МВт Политика 11:56
Состояние главного редактора АМИ Trend продолжает оставаться тяжелым Общество 11:55
Объем экспортных ж/д грузоперевозок Азербайджана превысил 4 млн тонн Транспорт 11:52
Госбюджет Азербайджана на 2021 год принят в последнем чтении Финансы 11:50
У западного побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,7 США 11:48
Азербайджан сократил импорт продукции в январе-ноябре 2020 г. Бизнес 11:47
Завтра парламент Азербайджана проведет последнее заседание осенней сессии Политика 11:44
Разрабатывается проект госпрограммы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана - министр Общество 11:42
Туркменистан укрепляет диалог с международными организациями Бизнес 11:39
«Дайханбанк» Туркменистана объявляет тендер на установку программного обеспечения Тендеры 11:37
В Индии выявили шесть носителей нового штамма коронавируса Другие страны 11:36
Центробанк Азербайджана об основных направлениях денежной политики на будущий год Финансы 11:28
Утверждено изменение в закон Азербайджана "О медиации" Общество 11:26
В этом году на работу в бакинские школы принято более 1690 учителей Общество 11:16
В парламенте Азербайджана обсуждается в последнем чтении госбюджет страны на 2021 год Политика 11:14
Золото и серебро в Азербайджане дешевеют Финансы 11:11
В Азербайджане с карантинных постов возвращены 2 538 транспортных средств Общество 11:01
МВД Азербайджана предупредило лиц, пытающихся выезжать на уик-энд в регионы через карантинные посты Общество 10:58
В рамках восстановления освобожденных территорий Азербайджана особо важны меры по организации сферы образования - замминистра Общество 10:49
«Лаборатория Касперского» сообщает о кибератаках на разработчиков вакцины против коронавируса ИКТ 10:35
В общественных местах в Азербайджане задержан 21 больной COVID-19, без разрешения покинувший места проживания Общество 10:35
SOCAR начала поставки газа еще в три района в Турции Энергетика 10:33
Всемирно известный исполнитель снимает в городе Шуша клип на песню "Карабах" (ВИДЕО/ФОТО) Культура 10:32
Центробанк Азербайджана огласил факторы, влияющие на денежную политику по итогам 2020 года Финансы 10:18
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 10:11
SOCAR предложила самую низкую цену на поставку СПГ в Пакистан в феврале 2021 года Энергетика 10:09
Азербайджан представлен на "Ночи музеев" в Кыргызстане Культура 09:53
В Казахстане разработана Программа развития рыбного хозяйства до 2030 года Бизнес 09:49
Парламент Азербайджана обсудит сегодня 17 вопросов Политика 09:40
Видеокадры из села Икинджи Агалы Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 09:40
Первый случай нового «южноафриканского» штамма коронавируса выявили в Японии Другие страны 08:53
В Британии заявили о необходимости вакцинировать не менее 2 млн человек в неделю Европа 08:36
В Венесуэле более 30 человек пострадали из-за взрыва газовых баллонов Другие страны 08:19
В Азербайджане более половины страховых сборов в сегменте non-life приходится на добровольный класс - Ассоциация страховщиков Финансы 08:00
739 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:30
Иран экспортировал сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму $2,6 млрд. за полгода Экономика 07:15
В Energo Pro Georgia назвали неизбежным повышение тарифа на электроэнергию Грузия 07:01
Генсек ООН надеется, что 2021 год станет годом исцеления от последствий пандемии В мире 06:23
Все новости