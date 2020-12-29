В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

От имени Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА и от себя лично позвольте засвидетельствовать Вам свое высокое почтение и сердечно выразить искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА высоко ценит Ваши заслуги на пути экономического и социального прогресса страны, укрепления значимости в духе развития и сотрудничества на мировой арене.

Уважаемый господин Президент, неоспоримые достижения Азербайджанская Республика сегодня показывает и проявляет во всех сферах жизнедеятельности. Значимые и исторические события уходящего года еще раз подчеркнули Вашу многогранную деятельность и роль как выдающегося государственного деятеля, что достойно восхищения и чувств глубокого уважения.

Убежден, что под Вашим руководством Азербайджан продолжит стремительный путь к прогрессивному будущему.

Пользуясь случаем, хотелось бы выразить Вам глубокую признательность и благодарность за ту поддержку, которую оказывает Ваша страна деятельности ТРАСЕКА как на национальном, так и на международном уровнях.

Прошу Вас, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, в этот торжественный и праздничный день принять самые искренние и добрые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания Вам и всему народу Азербайджанской Республики", - говорится в поздравительном письме.

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Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего дня рождения.

Азербайджанская Республика благодаря осуществляемому под Вашим руководством стратегическому курсу деятельности еще больше укрепила свой авторитет среди мировых держав и стала ведущим государством в формировании региональной политики.

Хотел бы еще раз с гордостью подчеркнуть важную роль братского Азербайджана в создании и дальнейшем укреплении Тюркского совета. В период Вашего председательства Тюркский совет стал более привлекательной платформой в нашем регионе. Проведенный по инициативе Вашего превосходительства первый чрезвычайный Саммит Тюркского совета, посвященный пандемии COVID-19, став в столь трудный период, с которым столкнулось человечество, демонстрацией солидарности и единства тюркоязычных государств, еще больше повысил наш авторитет на международной арене. Руководствуясь инициативами, выдвинутыми именно Вами, Тюркский совет выстроил тесные партнерские отношения с Всемирной организацией здравоохранения.

Ваше превосходительство, историческая победа, завоеванная в 44-дневной Отечественной войне благодаря Вашей непоколебимой воле и решимости как Верховного главнокомандующего, братскому азербайджанскому народу и героизму доблестной Азербайджанской армии, стала источником гордости не только для братского азербайджанского народа, но и для всего тюркского мира. Этой исторической Победой, которая большими буквами будет вписана в историю современного Азербайджана, Вы обеспечили исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, добились восстановления признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджанской Республики, создали условия для стабильности, всестороннего сотрудничества и устойчивого развития в нашем регионе.

Также хотел бы подчеркнуть, что закрепление по Вашему настоянию в подписанном 10 ноября Заявлении положения о коридоре, обеспечивающем связь Нахчыванской Автономной Республики с основной частью Азербайджана, не только будет способствовать долгосрочному миру и прогрессу в регионе, но и восстановит сухопутное сообщение между братскими странами, а также будет стимулировать развитие интеграционных процессов в рамках Тюркского совета.

Уверен, что отношения многостороннего сотрудничества между нашими странами-членами и впредь будут продолжать укрепляться на благо наших братских народов.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, еще раз желаю Вам крепкого здоровья, постоянных успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.

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Председатель Совета азербайджанцев Польши Фарид Джафарли направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Развитие, все успехи, достигнутые в Азербайджанской Республике, связаны с Вашим именем, являются результатом проводимой под Вашим руководством последовательной внешней и внутренней политики. Уверены, что и впредь Ваш вклад в защиту интересов нашей страны и народа, дальнейшее укрепление стратегической позиции Азербайджана будет постоянным.

Под Вашим руководством мы освободили находившийся под оккупацией древний Карабах. С большой гордостью мы отметили историческую победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне благодаря Вам – нашему Верховному главнокомандующему-победоносцу, нашей непобедимой, самоотверженной армии, азербайджанскому народу, верящему в Вас и любящему Вас. Сегодня мы, азербайджанцы мира, благодаря Вам золотыми буквами вписали свое имя в историю XXI века как народ-победитель. Вы продемонстрировали всему миру, что являетесь незаменимым Лидером и мудрым полководцем как в политической, так и в военной сфере. Каждое Ваше обращение, каждое выступление с удовольствием смотрели азербайджанцы всего мира и поддерживающие нас страны. Любой, кто встал на сторону врага, получил исторический и сокрушительный ответ. Мы гордимся тем, что являемся азербайджанцами и гражданами страны, во главе которой стоит такой мудрый Президент, как Вы. Да Хранит Вас Всевышний.

Мы верим и доверяем Вам. Всегда руководствуясь Вашими приказами и указаниями, мы будем продолжать доводить до общественности, как Польши, так и различных стран мира, справедливый голос, правую позицию Азербайджана и достойно представлять нашу страну.

Сегодня, направляя все свои силы, опыт и знания на улучшение благосостояния народа, Вы успешно воплощаете свои планы в реальные дела. Ваш высокий профессионализм, целенаправленная деятельность и дальновидная политика создают условия для социально-экономического развития страны, повышения уровня жизни и благосостояния наших граждан. Ваша деятельность, преданность интересам нашего государства, активная жизненная позиция являются яркими примерами бескорыстного служения Азербайджану.

Претворяя в жизнь идеи и принципы основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, продолжая и развивая внутреннюю и внешнюю политику нашего великого лидера, руководствуясь его поручениями и указаниями, Вы успешно укрепляете государственность нашей страны. Азербайджан добился значительных успехов в период Вашего руководства. Уверены, что Ваша высшая государственная деятельность и впредь будет способствовать всестороннему прогрессу нашей страны и развитию нашей экономики. Сегодня Азербайджан – сильная, успешная и развивающаяся страна, которая под Вашим руководством говорит свое слово в мире.

Ваше превосходительство, мы передаем Вам наши искренние поздравления с днем рождения.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, уважаемый господин Президент, от имени членов Совета азербайджанцев Польши и азербайджанцев, проживающих в этой стране, искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех Ваших начинаниях во имя развития Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

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Члены Совета Конгресса азербайджанцев Молдовы (Эльчин Байрамов, Рамил Адигезалов, Мариф Берган, Замин Байрамов, Замир Губадов, Айнура Абдулрагимова, Мазахир Мамедова, Рамиз Ансаров, Роя Заманов) направили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Конгресс азербайджанцев Молдовы и азербайджанская диаспора Молдовы с глубоким почтением поздравляют Вас с днем рождения.

Рады передать Вам искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, амбициозных планов и их успешного свершения.

Вы стали важной фигурой современной истории Азербайджана. Весь мир оказался свидетелем единения азербайджанской нации под Вашим руководством и последовавшего за этим долгожданного избавления Карабаха от многолетней армянской оккупации и возрождения нашей Родины в исторических границах.

С этого года с Вашим именем на века связаны героизм в борьбе за справедливость, доблесть и Победа, которую азербайджанский народ жаждал десятилетиями. Бесстрашный лидер, грамотный стратег и решительный политик – таким Президентом имеет честь сегодня гордиться Азербайджан. Таким предводителем нации гордимся мы!

В этот праздничный день желаем Вам, господин Президент, долголетия, стабильного мира, дальнейших успехов, побед и достижений во благо Азербайджана и его народа.

Пусть Ваши усилия, направленные на развитие и поддержку экономики, культуры и социальной жизни родной страны, обретут безоговорочную поддержку и воплотятся в реальность! Пусть удача и успех неизменно сопутствуют всем Вашим инициативам и действиям для процветания Родины!" - говорится в поздравительном письме.

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Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Маис Мамедов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Примите искренние поздравления с днем рождения.

Ваша жизнь и деятельность неотделимы от жизни и судьбы Азербайджана. В ноябре уходящего года мудрым и мужественным решением Вы вписали свое имя золотыми буквами в историю родного Азербайджана, за кратчайшие сроки Вам совместно с азербайджанским народом удалось восстановить мир и сохранить целостность государства.

Убежден, что Ваша многогранная деятельность на посту Президента будет в полной мере служить делу укрепления независимости и повышения экономического потенциала Азербайджана во имя процветания его трудолюбивого народа.

От души желаю, уважаемый господин Президент, доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов Вам и Вашей крепкой дружной семье, а братскому народу Азербайджана – счастья и процветания", - говорится в поздравительном письме.

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Резидент-представитель Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

От имени представительства Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Азербайджане очень рад искренне поздравить Ваше превосходительство с днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам признательность за многолетнее эффективное партнерство между Правительством Азербайджанской Республики и ПРООН, еще раз подчеркиваю нашу решимость продолжать совместные усилия во имя устойчивого и благополучного будущего народа Азербайджана.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Председатель Правления Объединения деловых людей Азербайджана и Турции Джемаль Янгын направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Объединения деловых людей Азербайджана и Турции (ОДЛАТ) искренне поздравляем Вас с днем рождения.

Мы поддерживаем проводимую под Вашим руководством политику, направленную на модернизацию экономики и социальной сферы в Азербайджане, просим Всевышнего ниспослать Вам успехов на этом пути.

Этот год знаменательный для Вас и всего азербайджанского народа. Под Вашим руководством победоносная Азербайджанская армия освободила наши земли, которые 30 лет находились под оккупацией, и восстановила территориальную целостность страны. Эта война показала, что Азербайджан – страна с современной, сильной армией и стремительно развивающейся экономикой.

Вы внесли особый вклад в развитие и укрепление традиционных отношений дружбы, братства и добрососедства между Азербайджаном и Турцией, которые поднялись до уровня стратегического партнерства. Заверяем Вас в том, что как Объединение деловых людей Азербайджана и Турции мы всегда будем поддерживать реализацию этой политики.

Пользуясь этой возможностью, еще раз выражаем Вам признательность за поддержку деятельности нашей организации.

Еще раз сердечно поздравляем Вас с днем рождения, желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья и счастья, новых успехов на высшем государственном посту на благо народа Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.