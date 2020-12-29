Победа Азербайджана вызвала глубокий моральный и психологический шок в Армении - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия, одержав под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева славную победу в 44-дневной Отечественной войне, нанесла Армении колоссальный удар не только с военной точки зрения, но и в политическом, экономическом и морально-психологическом отношении.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Она отметила, что 44-дневная война и сокрушительное поражение вызвали серьезный социально-экономический кризис, напряженную морально-психологическую ситуацию в Армении, а противостояние в этой стране достигло своего пика: "На протяжении многих лет армянские лидеры говорили об Армении как о "непобедимом государстве" с "сильной армией". Однако 44-дневная Отечественная война еще раз доказала, что создававшийся Арменией "героический образ" своей армии - всего лишь миф, ложь. Правительство Армении продолжало обманывать свой народ и непосредственно во время Отечественной войны, говоря, что армянская армия якобы "наступает", в то время как азербайджанская армия брала высоту за высотой, освобождала села, города и районы. Освобождение в итоге нашей победоносной армией города Шуша - жемчужины Карабаха полностью сломило сопротивление Армении, которая наконец осознала, что ложь уже бессмысленна. Разумеется, армянская общественность после заставшей ее врасплох ​​капитуляции Армении была глубоко шокирована, она осознала, что на протяжении долгого времени ее кормили ложью".

Депутат добавила, что сегодня уже и самые высокопоставленные официальные лица Армении признают всю плачевность ситуации в этой стране: "Президент этой страны Саркисян сказал, что за прошедшие годы Азербайджан прилагал огромные усилия для строительства армии, ее оснащения современным вооружением, а Армения приняла свою мечту за реальность. Словами "Армения говорила о сильной армии, но в действительности этого нет" он фактически признал, что руководство этой страны-оккупанта водило за нос собственный народ. Однако эти признания запоздали и уже никак не смогут помочь. Если бы руководство Армении в свое время одумалось, то не столкнулось бы с сегодняшними реалиями".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)