Внушительная поддержка от азербайджанской диаспоры, осуществляющей деятельность в Aмерике и Европе

БАКУ /Trend/ - 2020 год запомнится славной Победой, одержанной азербайджанской армией в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Азербайджанская диаспора, отличавшаяся на протяжении всего года организованностью, продемонстрировала единство и на фоне событий Отечественной войны. Деятельность нашей диаспоры не ограничилась лишь участием в информационной борьбе и доведением до международной общественности правового голоса нашего государства. Hаши соотечественники, проживающие за рубежом, проявили особую активность и в акциях материально-технической поддержки, оказанной государству, армии, семьям шехидов и гази.

В период 44-дневной Отечественной войны азербайджанская диаспора, осуществляющая деятельность в различных странах Америки и Европы, оказала нашей армии, семьям шехидов и гази материальную поддержку в размере 332 640 манатов, 188 416 долларов СШA и 118 782 евро (Всего: 900 073 маната). Средства переданы через Фонд поддержки азербайджанской диаспоры и Фонд помощи вооруженным силам, а также напрямую.

Наряду с материальными средствами, по инициативе наших соотечественников солдатам были отправлены тысячи комплектов теплой одежды, продовольственные посылки и медицинские принадлежности. А группа наших соотечественников, проживающих в Канаде, взяла шефство над 101 семьей шехидов.

Руководство и коллектив Государственного комитета по работе с диаспорой выражают нашим соотечественникам за рубежом, сердца которых постоянно бьются в унисон с исторической родиной, признательность за единство и организованность, проявленные в период 44-дневной Отечественной войны, за то, что, находясь рядом с нашим государством, они оказали материально-техническую поддержку, и желают им в предстоящие годы все новых и новых достижений.

(Редактор: Наталья Кочнева)