Президент Ильхам Алиев наградил Кямала Абдуллаева орденом "Шараф"
Политика 30 декабря 2020 19:36 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Кямала Мехди оглу Абдуллаева орденом "Шараф" за большие заслуги в развитии науки и образования в Азербайджане.
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