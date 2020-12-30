Президент Ильхам Алиев наградил Кямала Абдуллаева орденом "Шараф"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Кямала Мехди оглу Абдуллаева орденом "Шараф" за большие заслуги в развитии науки и образования в Азербайджане.

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