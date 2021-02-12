В Милли Меджлис Азербайджана поступил отчет в связи с муниципалитетами

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил документ "О годовом докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов".

Как передает в пятницу Trend, документ в ближайшие дни будет вынесен на обсуждение в парламенте.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)