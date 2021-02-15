Президент Ильхам Алиев: Армения даже и не думала возвращать Лачинский район

БАКУ/Trend/ - Армения даже и не думала возвращать Лачинский район.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении после поднятия флага Азербайджана в селе Гюлябирд.

«Жизнь показала, что, проявив твердую волю, смелость, мы смогли добиться желаемого. Они даже и не думали возвращать Лачинский район. Продвигаясь по дороге, по которой я приехал, освободив все расположенные по пути районы, села, города, мы пришли в эти места. Мы освободили от оккупантов южную часть Лачинского района, село Гюлябирд. Здесь расположены села Сафиян и Тюркляр, мы освободили и их, создав военный плацдарм для контроля за Лачинским коридором, который уже находился под нашим обстрелом. Фактически продвигаясь с этого направления, мы вели наши стратегические операции. Одновременно продвигаясь с противоположной стороны – из Ходжавендского района к Шуше, пройдя через горы и ущелья, мы смогли провести успешную операцию. Эта южная часть Лачинского района была освобождена в результате военной операции. Мы нанесли врагу поражение на поле боя и восстановили историческую справедливость», - отметил Президент Ильхам Алиев.