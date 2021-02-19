На форуме в Анкаре создано Метеорологическое объединение тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 февраля в Анкаре прошел Метеорологический форум тюркского мира, сообщает в пятницу Trend.

В форуме приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Фуат Октай.

На форуме, посвященном 84-й годовщине создания Главного управления метеорологии Турции, обсуждались вопросы расширения совместной деятельности метеорологических учреждений тюркоязычных стран на международных платформах.

На мероприятии сначала выступили министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемир, официальные лица соответствующих структур Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Северного Кипра Турецкой Республики.

Затем выступил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

На форуме было зачитано обращение Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Затем выступил вице-президент Турции Фуат Октай.

По итогам форума было принято решение о создании Метеорологического объединения тюркского мира.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)