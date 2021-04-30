Омбудсмен Азербайджана обратилась к Совету Европы для призыва Армении к передаче карты заминированных территорий

Политика 30 апреля 2021 13:39 (UTC+04:00)
Омбудсмен Азербайджана обратилась к Совету Европы для призыва Армении к передаче карты заминированных территорий

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к Совету Европы для призыва Армении к передаче карты заминированных территорий Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в письме Омбудсмена к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович.

«Как вам известно, конфликт между Арменией и Азербайджаном завершился подписанием совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года. Конфликт длился почти 30 лет. 20 процентов территории Азербайджана были под оккупацией Армении и более миллиона азербайджанцев оказались вынужденными переселенцами, столкнувшись с огромными страданиями.

С момента своего создания Институт Омбудсмена Азербайджана неоднократно информировал Офис Совета Европы о грубых нарушениях прав гражданского населения, которое не могло вернуться на свои родные земли и проживало в качестве вынужденных переселенцев в различных регионах Азербайджана.

В четырех резолюциях (№822, №853, №874 и №884), принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году, однозначно подтверждалась и осуждалась оккупация азербайджанских земель, а также выражалась серьезная озабоченность в связи с вынужденным перемещением большого числа мирных жителей в Азербайджане. В этих документах содержались призыв к немедленному и безоговорочному выводу всех захватнических сил с оккупированных территорий Азербайджана, а также обращение к международным организациям в связи с оказанием содействия вынужденным перемещенным лицам в их возвращении в свои дома. Мы не увидели попыток с вашей стороны призвать власти Армении выполнить упомянутые резолюции и помочь вынужденным переселенцам вернуться в свои родные места.

В этой связи следует отметить, что Европейский суд по правам человека в своем решении по делу «Чирагов и другие против Армении» еще раз напомнил об обязательствах Армении в отношении азербайджанцев, которые вынуждены были бежать во время конфликта. Суд подчеркнул, что армяне и поддерживаемые Арменией военные группировки на оккупированных территориях Азербайджана, препятствуют возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли.

Мы много раз пытались привлечь внимание международной общественности к ситуации с заложниками Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым, которые около шести лет находились в плену, незаконно удерживались армянскими вооруженными силами и подвергались пыткам и жестокому обращению. Мы неоднократно обращались с заявлениями и отчетами по этому поводу во все соответствующие международные правозащитные организации, а также в Офис Совета Европы, но, к сожалению, не получали никакой реакции с вашей стороны.

В соответствии с вышеупомянутыми международными документами, в период контрнаступательных операций по освобождению оккупированных территорий Азербайджана я провела ряд миссий по установлению фактов в жилых густонаселенных районах, которые подверглись ракетным ударам со стороны Армении. В этой связи я опубликовала семь тематических отчетов, в которых подтверждались умышленные атаки с применением запрещенных боеприпасов, в результате которых в Азербайджане погибли сотни мирных жителей. Обстрел центральных районов густонаселенных городов Гянджа и Барда, а также других городов и районов Азербайджана, расположенных вдали от зоны активных боевых действий, привел к гибели гражданского населения, в том числе детей, женщин и стариков. Эти нападения несомненно представляют собой военные преступления. Отчеты были отправлены во все соответствующие международные правозащитные организации и Офис Совета Европы. В очередной раз вопиющие факты нарушения прав человека и гуманитарного права были проигнорированы с вашей стороны.

Мы считаем, что умалчивание фактов нарушения прав человека, нежелание реализации норм международного права, проявление неуважения к соблюдению территориальной целостности другого государства приводят к безнаказанности и дальнейшим нарушениям прав человека. Оккупация на протяжении почти тридцати лет и наглядное проявление неуважения к международно-признанной территории Азербайджана - очевидный результат такого отношения.

Я считаю, что вы, как комиссар Совета Европы по правам человека, должны были выразить свое сожаление не по поводу открытия «Парка военных трофеев», созданного для будущих поколений как урок памяти об опасностях политики агрессии и нетерпимости, а в связи с разрушениями, грабежами и актами вандализма, совершенными против сотен исторических памятников, десятков музеев, мечетей и объектов культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана, и осудить их.

На территориях Азербайджана до сих пор остаются сотни тысяч немаркированных мин, установленных Арменией в период оккупации, из-за которых на сегодняшний день погибли или получили серьезные ранения десятки мирных жителей. Мы неоднократно поднимали этот вопрос перед соответствующими международными организациями и ждем с их стороны призыва к Армении по предоставлению карты заминированных территорий с целью предотвращения дальнейших человеческих жертв.

В связи с вышеизложенным еще раз обращаюсь к вам как к беспристрастной организации призвать Армению предоставить карты заминированных территорий Азербайджана и положить конец нарушению прав человека.

Я рассчитываю на тесное справедливое и беспристрастное сотрудничество с вашим Офисом по защите и поощрению прав человека», - говорится в письме.

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