Интервью Президента Ильхама Алиева находятся в центре внимания мировой общественности - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева находятся в центре внимания мировой общественности.

Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

По его словам, за последние 18 лет Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политику великого лидера Гейдара Алиева, прошел путь большого развития. Это подтверждают и успехи, достигнутые за это время во всех областях. Следует также отметить, что в центре этих успехов находится победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне.

Депутат отметил, что в интервью, которые глава государства дал в те дни зарубежным СМИ, он защищал интересы Азербайджана не только на поле боя, но и в информационной войне.

Искендеров подчеркнул, что за 44 дня Отечественной войны Президент Ильхам Алиев дал около 30 интервью зарубежным СМИ, за которыми внимательно и с интересом наблюдало мировое сообщество.

«Об этом свидетельствуют и более трех миллионов просмотров интервью, которое Президент Ильхам Алиев дал телеканалу ВВС во время Отечественной войны. Подчеркну, что до настоящего времени ни одно связанное с Азербайджаном интервью, выступление не набирало столько просмотров в соцсетях. Как видно, в центре внимания мировой общественности находится не только деятельность, но и интервью Президента Азербайджана», - сказал Искендеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)