Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инвестировал в инициативу «Один пояс – один путь» финансово и политически

БАКУ /Trend/ - Азербайджан считает очень важной китайскую инициативу «Один пояс – один путь».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества».

«Азербайджан на своей территории завершил все необходимые транспортные проекты, и у нас уже есть важное сообщение в рамках инициативы «Один пояс – один путь», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан предоставляет свою инфраструктуру, морской порт, железные дороги для этого важного проекта.

«Мы инвестировали в этот проект финансово и политически», - сказал глава государства.