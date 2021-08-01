Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении - минобороны
БАКУ/Trend/- 1 августа примерно в 03:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
“Ответным огнем противник был подавлен.
В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск”,- говорится в сообщении ведомства.
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