Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении государственной границы
БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении 4 августа, в 14:50, с позиций, расположенных на территории села Азизли Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллидже Кельбаджарского района.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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