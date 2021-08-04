Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении государственной границы

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении 4 августа, в 14:50, с позиций, расположенных на территории села Азизли Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллидже Кельбаджарского района.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.