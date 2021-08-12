ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии – минобороны
БАКУ /Trend/ - ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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