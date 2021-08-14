Президент Ильхам Алиев: Если бы не было фактора Турции, то проармянские силы совали бы свой нос и создавали бы нам большие проблемы

Политика 14 августа 2021 23:55 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Если бы не было фактора Турции, то проармянские силы совали бы свой нос и создавали бы нам большие проблемы

БАКУ /Trend/ - Я абсолютно уверен, что если бы не было фактора Турции, то проармянские силы, страны, покровители армян совали бы свой нос и создавали бы нам большие проблемы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

«Наша солидарность и помощь друг другу естественны. Потому что Турция для нас родная страна, родина, а для вас Азербайджан является родиной. Подписанная мною с моим дорогим Братом Шушинская декларация - вершина этого. То есть, наши отношения поднялись на уровень союзнических. Поэтому, как только мы узнали о пожарах, немедленно начали действовать, направили составы, машины. Я несколько раз говорил по телефону с уважаемым Президентом, и за короткий срок мы отправили и дополнительный состав, и машины. У нас всего один самолет-амфибия, и он, к сожалению, был на ремонте. Я поручил поскорее завершить ремонт, чтобы мы могли его отправить. По плану ремонт должен был продолжаться еще два месяца. Но мы его за неделю привели в рабочее состояние и отправили туда. Мы направили в Турцию 93 пожарные машины, более 700 пожарных. Им не надо было давать каких-то специальных инструкций. Потому что они сами восприняли эту трагедию как собственную и работали там как братья. Слава Аллаху, что, насколько мне известно, пожары уже затухают, и это еще раз продемонстрировало наше единство. Еще раз продемонстрировало, что сотрудничество и солидарность должны быть не на словах. Я не хочу углубляться, но считаю, что турецкий народ в эти дни прекрасно увидел кто есть кто. Хорошие слова, заявления, выражения поддержки от некоторых стран в реальной жизни, к сожалению, себя не проявили»,- сказал глава государства.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджан и Кыргызстан планируют провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Азербайджан и Кыргызстан планируют провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Турция на четверть увеличила экспорт в страны ОИС
Турция на четверть увеличила экспорт в страны ОИС
Кыргызстан и Австрия достигли договоренности о сотрудничестве путем передачи знаний, примеров успешной практики
Кыргызстан и Австрия достигли договоренности о сотрудничестве путем передачи знаний, примеров успешной практики
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Казахстан намерен увеличить количество грузов в порту Курык Казахстан 00:12
Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 227 Другие страны 00:10
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство - это уже региональный фактор Политика 00:05
Президент Ильхам Алиев: Если бы не было фактора Турции, то проармянские силы совали бы свой нос и создавали бы нам большие проблемы Политика 14 августа 23:55
Израиль отозвал главу диппредставительства в Польше Израиль 14 августа 23:53
Турция и Азербайджан доказали своё братство на деле - Администрация Президента Турции Политика 14 августа 23:40
В 2023 году муниципатитет Сагареджо будет полностью обеспечен водоснабжением - Гарибашвили Грузия 14 августа 23:25
Южная Корея передаст Узбекистану специальную автомобильную пожарную и спасательную технику Узбекистан 14 августа 23:17
Названы основные туркменские сектора, представляющие интерес для Австрии Бизнес 14 августа 23:12
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN Türk (ФОТО) Политика 14 августа 23:05
Авиакомпания Wizz Air Abu Dabi совершила первый рейс в Баку (ФОТО) Экономика 14 августа 23:03
В акциях против санитарных пропусков во Франции поучаствовали 215 тыс. человек Европа 14 августа 22:52
Президент Ильхам Алиев: За последние 18 лет и Турцией, и Азербайджаном сформирована единая политика Политика 14 августа 22:17
Президент Ильхам Алиев: Турция для нас родная страна, родина Политика 14 августа 22:17
Президент Ильхам Алиев: Оборонная промышленность Турции развивается очень быстро, и мы получаем и будем получать пользу от этого Политика 14 августа 22:16
Президент Ильхам Алиев: Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура Политика 14 августа 22:14
Президент Ильхам Алиев: Страны, на словах признающие «геноцид армян», не хотят признавать Ходжалинский геноцид Политика 14 августа 22:11
Президент Ильхам Алиев: Если Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана, то тогда, конечно же, в регион придет долгосрочный мир Политика 14 августа 22:05
Президент Ильхам Алиев: В отличие от армян мы не провели этническую чистку Политика 14 августа 22:02
Польша назвала объемы внешнеторгового оборота с Грузией Бизнес 14 августа 22:00
Президент Ильхам Алиев: На территории, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, не могут отправляться оружие и военные из Армении Политика 14 августа 21:54
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор может стать новым транспортным проектом Евразии Политика 14 августа 21:52
Президент Ильхам Алиев: Мы до последнего старались защитить жизнь каждого солдата Политика 14 августа 21:51
Президент Ильхам Алиев: Мы с честью выполнили долг перед народом, перед историей, перед грядущими поколениями Политика 14 августа 21:49
Президент Ильхам Алиев: Мы за 44 дня разнесли в пух и прах миф о «победоносной» армянской армии Политика 14 августа 21:46
Президент Ильхам Алиев: Наши ожидания от России заключаются в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего Заявления Политика 14 августа 21:39
Президент Ильхам Алиев: Армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, должны быть интегрированы в наше общество Политика 14 августа 21:38
Президент Ильхам Алиев: Нам не нужна новая война Политика 14 августа 21:36
Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем формат 3+3 на Южном Кавказе Политика 14 августа 21:33
Президент Ильхам Алиев: Для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура собрано достаточно финансовых средств Политика 14 августа 21:20
Президент Ильхам Алиев: Точность переданных армянской стороной в последнее время карт составляет всего 25 процентов Политика 14 августа 21:17
Президент Ильхам Алиев: Мы достойно вели войну и соблюдали все правила войны Политика 14 августа 21:12
Президент Ильхам Алиев: В рамках переговорного процесса Армения постоянно совершала против нас различные провокации Политика 14 августа 21:09
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, начав освободительную войну, освободил свои исторические земли от оккупантов Политика 14 августа 21:08
Число жертв наводнений в черноморском регионе Турции превысило 50 Турция 14 августа 20:41
В Нигерии 22 человека погибли при нападении на мусульманских паломников Другие страны 14 августа 20:32
МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости Политика 14 августа 20:21
Глава МИД Катара обсудил с представителем талибов условия перемирия в Афганистане Арабские страны 14 августа 20:10
Иран значительно увеличил импорт цемента из Турции Турция 14 августа 19:53
Узбекистан сократил импорт ковров из Турции более чем на треть Турция 14 августа 19:43
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Аляски США 14 августа 19:42
Азербайджан увеличил импорт зерновых и бобовых культур из Турции Турция 14 августа 19:40
Казахстан увеличил импорт готовой одежды из Турции почти вдвое Турция 14 августа 19:40
Туркменистан увеличил импорт турецких ковров более чем вдвое Турция 14 августа 19:39
Чехия намерена немедленно вывезти своих дипломатов из Афганистана Европа 14 августа 19:24
В Узбекистане оценили ситуацию с коронавирусом Узбекистан 14 августа 19:04
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 14 августа 18:58
В Азербайджане за сутки выявлено 3 508 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 610 человек Общество 14 августа 18:45
Минздрав Грузии ожидает улучшения эпидситуации на 80% благодаря новым ограничениям Грузия 14 августа 18:31
Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета в Турции Турция 14 августа 18:25
При крушении самолета Бе-200 Минобороны России в Турции погибли восемь человек (Обновлено) Россия 14 августа 18:23
В районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 Другие страны 14 августа 18:09
В Баку сегодня продезинфицировали 550 улиц (ФОТО) Общество 14 августа 17:37
Агдам станет четвертым крупнейшим городом Азербайджана - спецпредставитель Президента Азербайджан 14 августа 17:09
Молодежь должна быть сильной и образованной, чтобы достойно служить Родине - Расул Чунаев Общество 14 августа 16:14
Мы находимся сегодня в Агдаме, и это непередаваемые чувства - председатель общественного объединения "Ирели" Общество 14 августа 15:52
Будет подготовлен герб города Агдам Политика 14 августа 15:35
Бизнес-клуб Networking Azerbaijan обсудил последние тенденции в деловом мире (ФОТО) Социум 14 августа 15:33
В Казахстане полный курс вакцинации прошли более 4,6 млн человек Казахстан 14 августа 14:57
«Узбекнефтегаз» назвал объем природного газа произведенного с начала года Энергетика 14 августа 14:57
Началась поездка в Агдам представителей ведущих молодежных организаций (ФОТО) Политика 14 августа 14:46
Минфин Азербайджана разместит на аукционе процентные гособлигации на 10 млн манатов Финансы 14 августа 14:35
Туркменское АО объявило тендер на закупку химпродукции Тендеры 14 августа 14:34
В Азербайджане объявлены итоги выбора вакансий по ряду предметов конкурса по трудоустройству учителей Общество 14 августа 14:30
СП в Узбекистане объявило тендер на поставку запчастей Тендеры 14 августа 14:30
Хлопкопрядильная фабрика на юге Туркменистана произвела продукцию более чем на $13 млн Бизнес 14 августа 14:22
Порты Турции перевалили более 30 млн тонн нефтепродуктов Турция 14 августа 14:17
Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Южной Кореи почти вдвое Транспорт 14 августа 14:17
Азербайджан и Кыргызстан планируют провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Экономика 14 августа 14:14
В Иране вводят жесткий карантин из-за коронавируса Общество 14 августа 14:10
Граждане, получающие поддельный сертификат о вакцинации, также несут ответственность - минздрав Азербайджана Общество 14 августа 13:59
Казахстан и США обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнёрства Казахстан 14 августа 13:15
В передовых частях ПВО Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проходят тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 14 августа 12:55
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку спецтехники Тендеры 14 августа 12:50
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 14 августа 12:47
Узбекистан получил партию вакцины AstraZeneca из Франции Узбекистан 14 августа 12:43
В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 14 августа 12:43
ОАО "Азерхалча" приобретет автомобильные шины Тендеры 14 августа 12:14
Скончался народный артист Азербайджана Вагиф Алиев Социум 14 августа 12:12
Полный иммунитет формируется через шесть недель после получения первой дозы вакцины от COVID-19 - азербайджанский врач Общество 14 августа 12:10
Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на товузском направлении Азербайджан 14 августа 12:01
Транспортировка нефти по БТД в Турцию незначительно выросла в июле Энергетика 14 августа 11:53
В ДТП в Кельбаджаре погибли двое азербайджанских военнослужащих Происшествия 14 августа 11:19
ВОЗ поставила в Туркменистан оборудование для расширения возможностей тестирования на COVID-19 Туркменистан 14 августа 11:15
К декабрю Беларусь будет полностью готова к перевалке удобрений через альтернативные точки Европа 14 августа 11:13
Золото в Азербайджане подорожало на этой неделе (ОБЗОР) Финансы 14 августа 11:09
Обзор основных событий в транспортном секторе Азербайджана за неделю Транспорт 14 августа 11:06
Количество пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже выросло до 22 Россия 14 августа 11:05
Завод в Казахстане намерен произвести к концу года 60 тыс. автомобилей Транспорт 14 августа 11:04
Израиль незначительно сократил импорт автомобилей из Турции Турция 14 августа 11:01
В Узбекистане реализуется 22 инвестиционных проекта в сфере развития системы питьевого водоснабжения и канализации Узбекистан 14 августа 11:00
Турция на четверть увеличила экспорт в страны ОИС Турция 14 августа 10:59
В Согдийской области Таджикистана создано 65 новых промышленных предприятий Таджикистан 14 августа 10:53
Кыргызстан и Австрия достигли договоренности о сотрудничестве путем передачи знаний, примеров успешной практики Кыргызстан 14 августа 10:45
Иран увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 14 августа 10:29
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана превысило $3 млрд Экономика 14 августа 10:28
Туркменистан окажет гумпомощь пострадавшим от пожаров в Турции Туркменистан 14 августа 10:24
В азербайджанской армии проходят учения артиллерийских подразделений с боевыми стрельбами (ВИДЕО) Политика 14 августа 10:20
Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 14 августа 10:08
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 14 августа 10:00
Все новости