Президент Ильхам Алиев: Город Кельбаджар был полностью разрушен армянами, как и другие наши города и села (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Город Кельбаджар был полностью разрушен армянами, как и другие наши города и села. Все здания разрушены. В некоторых зданиях незаконно жили армяне - отступая, они сожгли или разрушили эти дома.

Об этом, как сообщает Day.Az, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Кадрами из поездки на на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.