Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении
БАКУ /Trend/ - 22 августа с 20:47 до 22:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района из автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Зейлик Кельбаджарского района, сообщает Trend со ссылкой на Минобороны.
Ответным огнем противник был подавлен.
Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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