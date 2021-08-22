Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении

БАКУ /Trend/ - 22 августа с 20:47 до 22:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района из автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Зейлик Кельбаджарского района, сообщает Trend со ссылкой на Минобороны.

Ответным огнем противник был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.