Туркменистан присоединился к проекту "Тюркский мир" (TurkicWorld)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан присоединился к проекту "Тюркский мир" (www.turkic.world), реализуемому по инициативе Агентства международной информации (АМИ) Trend и турецкой Albayrak Media Group.

Отныне на медиа-платформе новости будут публиковаться не только на азербайджанском, турецком, кыргызском, русском и английском языках, но и на туркменском языке.

Ожидается, что в ближайшее время к проекту присоединятся медиа-структуры и других тюркоязычных государств.

Отметим, что 24 мая этого года в Баку состоялась презентация первого цифрового проекта "Тюркский мир" – www.turkic.world.

В церемонии презентации приняли участие представители и руководители медиаструктур, дипломаты тюркоязычных государств, депутаты парламента и представители общественности.

Уникальное программное обеспечение позволяет совершенствовать проект и подключать к созданной цифровой платформе другие тюркоязычные государства. Разработана и мобильная версия цифровой платформы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)