БАКУ /Trend/ - Азербайджан откроет посольство в Ватикане.

Как передает в понедельник Trend, в связи с этим на заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом престоле".

Депутаты на заседании отметили, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане внесет важный вклад в развитие связей между двумя странами.

После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)