Азербайджан откроет посольство в Ватикане
БАКУ /Trend/ - Азербайджан откроет посольство в Ватикане.
Как передает в понедельник Trend, в связи с этим на заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом престоле".
Депутаты на заседании отметили, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане внесет важный вклад в развитие связей между двумя странами.
После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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