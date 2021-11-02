Зампомощника госсекретаря США посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Эрика Олсон, новоназначенный заместитель помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США, посетит Азербайджан, Грузию и Армению в целях развития регионального сотрудничества и обсуждения двусторонних вопросов, сообщает Trend со ссылкой на американское посольство в Баку.

В Ереване Олсон примет участие в региональной встрече глав дипмиссий, которая пройдет со второго по четвертое ноября, вместе с послами США - в Армении Линн Трейси, в Грузии - Келли Дегнан и в Азербайджане - Ли Литценбергером, а также старшим советником по переговорам по Южному Кавказу Эндрю Шофером и заместителем администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Александром Соколовским.

Они примут участие в дискуссиях и информационных встречах с представителями правительства и гражданского общества Армении.