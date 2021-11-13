ВС Армении в очередной раз совершили провокацию в направлении Кяльбаджарского района

Политика 13 ноября 2021 17:59 (UTC+04:00)
ВС Армении в очередной раз совершили провокацию в направлении Кяльбаджарского района

БАКУ /Trend/ - Начиная с полудня 13 ноября вооруженные силы Армении со своих позиций в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении поселка Зейлик Кяльбаджарского района из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны, в настоящий момент стрельба в этом направлении продолжается.

Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.

Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.

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