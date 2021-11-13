ВС Армении в очередной раз совершили провокацию в направлении Кяльбаджарского района
БАКУ /Trend/ - Начиная с полудня 13 ноября вооруженные силы Армении со своих позиций в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении поселка Зейлик Кяльбаджарского района из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны, в настоящий момент стрельба в этом направлении продолжается.
Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.
Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО)
Голос мира азербайджанцев в Париже - потрясающий концерт на престижной сцене Salle Gaveau (ВИДЕО, ФОТО)
Освобождение территорий Азербайджана создало возможности для развития Южного Кавказа, что тормозится действиями Ирана - независимая газета New Europe
Огромная честь и гордость! Агарагим Гулиев рассказал о первом выступлении на сцене Московской консерватории в честь 100-летия БМА (ФОТО)
Сергей Марков в Шуше: Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению этой земли будут выполнены
Мировое сообщество должно осудить теракты, организованные властями Армении против Азербайджана – Питер Тейс
Сражающийся тар! Джавид Имамвердиев представил первую работу в качестве главного режиссера театра на музыку Полада Бюльбюльоглу (ВИДЕО)
Возбуждено уголовное дело по факту провокации армянских террористов против азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте на уровне «BB +»
Союзнические отношения Азербайджана и Турции воодушевили многих в Центральной Азии - казахстанский политолог
Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в честь глав государств и правительств Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Федерация гимнастики Азербайджана всегда очень хорошо организовывает соревнования – спортсмен из Казахстана
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор - это проект, который объединит и тюркский мир, и Европу, и наших соседей
У азербайджанских гимнастов и тренеров высокий профессиональный уровень - главный тренер сборной Казахстана по батутной гимнастике
В Азербайджане проведен вебинар, посвященный финансированию научных проектов и проектов по поддержке малых и средних предприятий
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Турции придала нам дополнительные силы в выполнении нашей славной миссии
Президент Ильхам Алиев: В период председательства в Тюркском совете Азербайджан приложил большие усилия для объединения тюркского мира
Президент Ильхам Алиев: В Физулинском районе за счет средств бюджета Узбекистана будет построена большая школа
Президент Ильхам Алиев: Советская власть отделила в 1920 году Зангезур от Азербайджана и передала его Армении
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что Армения рано или поздно поймет, что территориальные притязания никому не принесут пользы и не сделают чести
Президент Ильхам Алиев: Братская Турция оказывает нам самую большую поддержку в восстановлении Восточно-Зангезурского и Карабахского регионов