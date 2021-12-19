По приглашению АМИ Trend с МИА «Казинформ» в Баку обсуждена стратегия сотрудничества в рамках проектов Turkic.World и Eastweststream.com

БАКУ /Trend/ - С 16 по 20 декабря с.г. по приглашению Агентства международной информации Trend в Баку находились главный редактор МИА «Казинформ» Бибинор Танельбаева и руководитель отдела международных отношений Тогжан Есенбаева.

В рамках проведенного агентствами заседания «Новые площадки для продвижения региональных СМИ» прорабатывалась дальнейшая стратегия развития проектов "Тюркский мир" (turkic.world) и Eastweststream.com.

Необходимо отметить, что "Тюркский мир" (turkic.world) – медиаплатформа, объединяющая новости тюркоязычных государств, создана в марте 2021 года по инициативе АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group. На сегодняшний день к этому проекту, помимо учредителей, присоединились государственные информационные агентства Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана.

А Eastweststream.com – большой медийный проект стран Каспийского региона, подготовленный совместно АМИ Trend и ТАСС, и представленный в июне с.г. в Баку, в Центре Гейдара Алиева. В настоящее время к этому проекту уже присоединилось МИА «Казинформ».

Соответствующая договоренность была достигнута в ноябре 2021 года на переговорах в Нур-Султане между директором АМИ Trend Ильгаром Гусейновым, заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Калмыковым, с вице-министром информации и общественного развития Казахстана Кемелбеком Ойшыбаевым и председателем правления МИА «Казинформ» Елдосом Наширали.

Далее в результате переговоров директора АМИ Trend Ильгара Гусейнова с Елдосом Наширали и Кемелбеком Ойшыбаевым была достигнута договоренность о подключении МИА «Казинформ» к проекту "Тюркский мир" (turkic.world).

В ходе переговоров представителей МИА «Казинформ» в Баку была выработана тактика и стратегия построения работы по развитию указанных проектов, определены механизмы, которые позволят в кратчайшие сроки продвинуть их в международной информационной среде, обговорены конкретные шаги по подготовке журналистских коллективов к работе в рамках этих проектов, проработаны новые форматы и подходы, благодаря которым к проектам могут быть привлечены новые участники.

Также было принято решение предложить участникам проектов провести в одной из столиц Саммит руководителей участвующих в этих проектах СМИ для принятия и утверждения выработанных решений.