Зангезурский коридор создаст большие возможности для всех стран региона - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Зангезурский коридор создаст большие возможности не только для Азербайджана и Армении, но и для всех стран региона.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Министр сказал, что Иран будет одним из основных участников таких проектов.

Он отметил, что этот проект можно охарактеризовать как один из положительных элементов урегулирования карабахского конфликта.

(Автор: Эльчин Мехтиев)