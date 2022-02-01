БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено принять новый Кодекс социального обеспечения.

Как сообщает Trend, с таким предложением выступил во вторник депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов на пленарном заседании парламента 1 февраля.

"Подобные кодексы есть во многих странах Европы. Такой кодекс соответствовал бы философии социальной политики, проводимой в Азербайджане, и мог бы иметь важное значение для законодательного обеспечения проводимых главой государства социальных реформ", - сказал Байрамов.

Депутат также предложил внести поправки в соответствующее законодательство для борьбы с искусственным завышением цен.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)