В МИД Азербайджана прокомментировали необоснованные заявления турецкого депутата

БАКУ /Trend/ - Начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала обвинения депутата от Республиканской народной партии Турции (CHP) Айкута Эрдогду, сообщает в четверг Trend.

Как сказала начальник управления пресс-службы МИД в комментарии для СМИ в связи с необоснованными обвинениями депутата касательно связей Азербайджана и Турции в энергетической сфере, а также против глав государств двух стран, прежде всего, следует отметить, что между Азербайджаном и братской Турцией, как и во всех сферах, прозрачные и взаимовыгодные отношения сотрудничества существуют так же и в энергетической сфере.

Она подчеркнула, что крупный и стратегический проект TANAP, который реализуется на основе прочного сотрудничества, дружбы и братства Азербайджана и Турции, является незаменимым инфраструктурным проектом для решения вопросов энергетической безопасности. Общая сумма инвестиций в проект TANAP составляет 6,3 миллиарда долларов, обеспеченная занятость в пиковые периоды в ходе реализации проекта достигала 15 000 человек, а большая часть суммы инвестиций была обеспечена за счет местных производителей. Посредством TANAP была обеспечена большая добавленная стоимость для турецкой промышленности и соответствующих секторов страны. Принятые в этом проекте тарифы полностью отвечают всем международным стандартам. Турецкая сторона в то же время получает доходы от транзита посредством компании BOTAŞ, имеющей в проекте 30-процентную долю.

Лейла Абдуллаева отметила, что Турция, наряду с Азербайджаном, импортирует природный газ из России, Ирана, Катара, Нигерии и других стран. Среди этих производителей цены на природный газ, поставляемый Азербайджаном, самые низкие. На фоне высоких цен на природный газ, а также растущего дефицита газа проект TANAP создает новые возможности для Турции как в экономическом, так и в социальном плане, а также обеспечивает устойчивость энергетической безопасности Турции. Что касается одного из крупнейших предприятий Турции "Petkim", дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана в Турции в 2008 году стала победителем открытого тендера с инвестициями в размере 2 млрд 40 млн долларов. В последующие годы общая сумма дополнительных инвестиций в Petkim достигла 1,2 миллиарда долларов. Строительство нефтеперерабатывающего завода "STAR" на основе многомиллиардных азербайджанских инвестиций и его интеграция с "Petkim" создали условия для производства в Турции продукции на 2 млрд долларов. Дружественные и братские отношения между двумя странами создали возможности для инвестирования в Турцию до сегодняшнего дня более 19 млрд долларов.

"Мы отвергаем совершенно необоснованные обвинения депутата касательно якобы "запутанных и темных связей" глав Азербайджана и Турции. Это братские отношения, опирающиеся на национальные интересы двух стран, и именно в результате этих отношений стратегическое партнерство между двумя государствами еще больше укрепилось, и поднялось до уровня союзнических с подписанием исторической Шушинской декларации", - сказала начальник управления пресс-службы МИД.

Она добавила, что, к сожалению, это не первый случай, когда представитель Республиканской народной партии Турции, выступая с антиазербайджанской позиции, делает необоснованные заявления.

"Азербайджанская сторона ждет извинений депутата. В противном случае мы оставляем за собой право поднять вопрос в правовой плоскости", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)