Все армянские пленные возвращены в Армению - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Позиция Азербайджана полностью соответствует международному праву. Урегулирование конфликта осуществлялось в соответствии с международным правом и международно признанными границами Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов, выступая на заседании комитета Парламентской ассамблеи (ПА) «Евронест» в Ереване.

По его словам, конфликта больше нет, и Азербайджан создал новые реалии в регионе, которые поддерживаются Европой.

«Рад, что международные организации выступают за партнерство и сотрудничество в регионе. Мы готовы использовать все международные площадки для установления мира в регионе. Выдвигается много обвинений по поводу пленных и «культурного наследия» на освобожденных территориях Азербайджана. Хочу довести до вашего сведения, что все пленные возвращены в Армению.

По окончании конфликта Азербайджан заявил о готовности делимитации и демаркации границы с Арменией. Открытие коммуникаций между двумя странами принесет мир и безопасность в регион. Что касается претензий, связанных с «культурным наследием», то Азербайджан открыт для международного мониторинга и оценки.

Около четырех тысяч азербайджанцев пропали без вести во время первой Карабахской войны, и до сих пор нет никакой информации об их судьбах», - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)