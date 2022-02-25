В Кяльбаджаре, Шуше и Ходжавенде обнаружены массовые захоронения – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Армения долгое время не передавала карты минных полей. Она передала их только через год - в декабре 2021 года под давлением международной общественности и угрозой международного трибунала.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции, посвященной 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

По его словам, с ноября 2020 года в результате взрывов мин погибли 37 и ранения получили более 200 человек.

«Также до сих пор нет никакой информации о судьбах 3 890 азербайджанцев, пропавших без вести во время первой Карабахской войны. После второй Карабахской войны Азербайджан подал пример Армении и передал ей останки 1 711 армянских солдат, обнаруженные на освобожденных территориях. После того как Азербайджан установил контроль над своими территориями, на них было обнаружено несколько массовых захоронений. Массовые захоронения обнаружены в Кяльбаджаре, Башлыбеле, окрестностях города Шуша, а вчера - у села Эдилли в Ходжавенде», - сказал Байрамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)