Посол Украины поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь

БАКУ /Trend/ - Мы выражаем благодарность Азербайджану не просто за поддержку, а за его системную, плановую помощь, которую он предоставляет тысячам граждан Украины.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду журналистам посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

«Сегодня совершается десятый, юбилейный рейс большой гуманитарной помощи Азербайджана Украине. Более 100 тонн необходимых продуктов будет отправлено в различные города Украины. Необходимо отметить, что география городов, которые поддерживают украинский народ, расширяется. Сегодня к помощи присоединился город Гянджа. Мы выражаем благодарность Азербайджану не просто за поддержку, а за его системную, плановую помощь, которую он предоставляет тысячам граждан Украины», - сказал Каневский.

Гуманитарный груз включает в себя продовольственные продукты с длительным сроком хранения, медикаменты и медицинское оборудование, добавил посол.

Отметим, что гуманитарный груз общим весом в 101 тонну (66 тонн от города Баку и 35 тонн от города Гянджа) будет отправлен самолетом в аэропорт Варшавы в Польше из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 16:30 с участием посла Украины в стране, представителей исполнительных властей городов Баку и Гянджа.