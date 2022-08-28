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Организована служебная деятельность военной полиции в городе Лачин, сёлах Забух и Сус (ВИДЕО)

Политика Материалы 28 августа 2022 13:49 (UTC +04:00)
Организована служебная деятельность военной полиции в городе Лачин, сёлах Забух и Сус (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В городе Лачин, сёлах Забух и Сус организована служебная деятельность подразделений военной полиции Азербайджанской Армии.
Как сообщили Trend в Минобороны, военная полиция осуществляет деятельность по обеспечению безопасности на указанных территориях.
Наряды военной полиции несут круглосуточную службу на стационарных и подвижных постах в населенных пунктах, осуществляют пропускной режим и контроль за соблюдением военнослужащими распорядка дня в ходе несения службы и боевого дежурства.
На контрольно-пропускных пунктах осуществляется патрулирование, охрана объектов, ведется учёт въезжающей на территорию техники, осуществляется деятельность по направлению движения военных транспортных средств и сопровождению колонн в целях их безопасности.
Кроме того, проводятся мероприятия по поиску мин и организации караульной службы на территории с привлечением породистых собак, специально обученных в функционирующем при военной полиции кинологическом центре.

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