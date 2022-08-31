В Кяльбаджаре для азербайджанских военнослужащих состоялся концерт “Живи, родной Азербайджан!" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В родном Карабахе, освобождения которого мы с нетерпением ждали почти тридцать лет, наконец-то постепенно возрождается жизнь. Наряду с работами по реконструкции, на этой родной для каждого азербайджанца земле проводятся различные мероприятия, возвращается культурная жизнь. Одним из таких мероприятий стала концертная программа, прошедшая 31 августа в Н-ской воинской части в Кяльбаджарском районе для стоящих на страже нашей Родины военных, сообщает Trend.

В ходе концертной программы под названием «Живи, родной Азербайджан!» своими композициями военнослужащих порадовали известные азербайджанские исполнители - народный артист Emin, а также Ellai, Bahh Tee & Türkan, JONY, Rauf & Faiq, молодая исполнительница Джамиля Гашимова и группа “The Excellent Music Band”.

Наши солдаты и офицеры, демонстрирующие в Кяльбаджаре безграничную верность Родине, флагу, государству и народу, встретили яркие номера исполнителей аплодисментами.

«Я благодарен Азербайджанской Армии, подарившей нам возможность дать концерт на освобождённых от оккупации территориях. Выступать здесь - в Кяльбаджаре перед нашими солдатами и офицерами - вызывает чувство гордости». Эти мысли высказал в интервью журналистам народный артист Emin.

“Под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наши земли были освобождены, а доблестная Азербайджанская Армия проявила героизм», - добавил он.

Emin отметил, что после выступления в Кяльбаджаре запланированы концертные программы и на других освобождённых от оккупации территориях.