Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации по поводу разрушения армянами могил азербайджанцев (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:22)

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась в международные организации по поводу разрушения армянами могил азербайджанцев.

Об этом сообщили в понедельник Trend в аппарате омбудсмена.

«В социальных сетях распространилось очередное видео, где можно увидеть последствия политики этнической ненависти против азербайджанцев, которую военно-политическое руководство Армении формировало на протяжении многих лет. В этом ролике можно увидеть, как армяне разрушают надгробья могил азербайджанцев в городе Ханкенди в Карабахском экономическом районе Азербайджана, и эти действия были совершены намеренно, на почве ненависти. Мы хотели бы напомнить, что в отчете, подготовленном в этом году и доведенном до сведения мировой общественности в результате проведенной азербайджанским омбудсменом фактической миссии в связи с разрушенными и оскверненными в период оккупации Армении кладбищами в Физулинском, Зангиланском, Агдамском районах, были отмечены такие факты, как массовое разрушение принадлежащих азербайджанцам надгробий, разрушение могил и изъятие золотых зубов. К сожалению, отсутствие на протяжении почти 30 лет каких-либо мер юридической ответственности в отношении совершивших многочисленные военные преступления в нарушение международного права, в том числе международного гуманитарного права, создало условия для постоянного совершения Арменией бесчеловечных деяний", - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что шаги Армении, направленные на формирование неверного представления об Азербайджане на международном уровне, в последнее время приобрели более широкий размах, и содержится призыв к международным организациям и мировому сообществу не оставаться равнодушными к фактам вандализма армянской стороны, не допускать совершения провокационных действий, нацеленных против обеспечения справедливого мира и безопасности в регионе, разжигающих национальную и религиозную враждую

(Перевод: Фидан Мустафаева)