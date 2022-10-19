Армяне намеренно разбрасывали металлолом и гвозди на заминированных территориях - Вугар Сулейманов

БАКУ /Trend/ - Армяне создали множество препятствий, чтобы затруднить разминирование территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду председатель правления Национального агентства по разминированию Вугар Сулейманов во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена Азербайджана.

«Они намеренно разбрасывали металлолом и гвозди на заминированных территориях. Все это замедляет работу миноискателей», - сказал Сулейманов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)