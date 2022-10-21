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Эмин Гусейнов обсудил развитие двусторонних связей с мэром Нагасаки (ФОТО)

Политика Материалы 21 октября 2022 00:32 (UTC +04:00)
Эмин Гусейнов обсудил развитие двусторонних связей с мэром Нагасаки (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в рамках визита в японский город Хиросима встретился с мэром Нагасаки.

Как передает Trend, об этом в четверг Гусейнов написал на своей странице в Twitter.

"В рамках визита в японский город Хиросима состоялась встреча с мэром Нагасаки и было обсуждено развитие двусторонних связей. Затем состоялось посещение Мемориального музея мира в Хиросиме и дано интервью известной газете "Асахи симбун"", - отметил Гусейнов.

Эмин Гусейнов обсудил развитие двусторонних связей с мэром Нагасаки (ФОТО)
Эмин Гусейнов обсудил развитие двусторонних связей с мэром Нагасаки (ФОТО)
Эмин Гусейнов обсудил развитие двусторонних связей с мэром Нагасаки (ФОТО)
Эмин Гусейнов обсудил развитие двусторонних связей с мэром Нагасаки (ФОТО)
Эмин Гусейнов обсудил развитие двусторонних связей с мэром Нагасаки (ФОТО)
Эмин Гусейнов обсудил развитие двусторонних связей с мэром Нагасаки (ФОТО)
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