Эмин Гусейнов обсудил развитие двусторонних связей с мэром Нагасаки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в рамках визита в японский город Хиросима встретился с мэром Нагасаки.

Как передает Trend, об этом в четверг Гусейнов написал на своей странице в Twitter.

"В рамках визита в японский город Хиросима состоялась встреча с мэром Нагасаки и было обсуждено развитие двусторонних связей. Затем состоялось посещение Мемориального музея мира в Хиросиме и дано интервью известной газете "Асахи симбун"", - отметил Гусейнов.