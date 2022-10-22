Аморальная политика всегда ущербна. В том числе и для России

БАКУ /Trend/ - Есть старое правило: аморальные методы в политике могут показаться эффективными, но на выходе они больнее всего бьют по тем, кто их применяет. Напомнить эту старую истину в очередной раз заставили скандальные выходки ведущего передачи «Большая игра» Вячеслава Никонова и участников, вернее, соучастников очередной провокации —небезызвестного Андраника Миграняна и Натальи Нарочницкой. Андраник Мигранян с пеной у рта доказывал, будто бы вопрос статуса Карабаха всегда был приоритетным для России. А мадам Нарочницкая вообще так распалилась, что, перебив ведущего, выкрикнула: «Карабах — армянская земля!».

Ну что же, мы вынуждены провести небольшой ликбез. Для начала, до первой четверти XIX века, то есть до подписания Туркманчайского договора, нынешняя территория Азербайджанской Республики, включая Карабах, указывалась в российских официальных документах как азербайджанские земли. И во времена Петра I, и в годы царствования Павла I в официальных российских документах речь идёт об «адербейджанских ханствах» — в том числе Карабахском, Нахчыванском, Иреванском, Бакинском…Уже после Туркманчайского договора «великий стратег» Николай I, одержимый идеей «выхода к Босфору», вознамерился переселить на азербайджанские земли 120 тысяч армян из Турции и Ирана и объявить эти земли «Армянской областью». Правда, через 18 лет и до него дошло, что такие игры в переименование ничего хорошего России не принесут. В знак благодарности за такое переселение именно армяне начали борьбу за распад российской империи, а в конце 20-го века и советской империи. Именно с этого переселения на Кавказе перманентно льётся кровь. Это исторические факты. Но мадам Нарочницкая их не видит в упор и вопит: «Карабах — исконно армянская земля!». Вот как легко — территории были азербайджанскими, а стали армянскими. Фокус-покус, Амаяк Акопян курит в уголке.

Не станем напоминать прописных истин, что исторический критерий, кому и какие земли принадлежат, вообще весьма и весьма зыбкий. Территории многократно переходят из рук в руки, меняют свою государственную принадлежность. Иначе придётся разбираться, кому «исконно» принадлежал Калининград, чьей территорией исторически является Сибирь, где существовало Сибирское ханство, и даже с Санкт-Петербургом, где, если верить Пушкину, до того, как Петр Первый прорубил там свое «окно в Европу», «финский рыболов, печальный пасынок природы, бросал в неведомые воды свой ветхий невод», может возникнуть вопрос. Просто в цивилизованном мире принято ориентироваться на признанные границы. Смеем напомнить: еще два года назад не кто иной, как президент России Владимир Путин напомнил, что Карабах, согласно международному праву, неотъемлемая часть территории Азербайджана. И что же — для Миграняна, Нарочницкой и иже с ними Путин не указ? Далее, Россия активно развивает сотрудничество с Турцией, подписывает Декларацию о союзническом взаимодействии с Азербайджаном, но разного рода миграняны и нарочницкие считают своим святым долгом сделать Азербайджану побольше гадостей. Напомнить про памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде в центре Еревана, вспомнить, что в Армении практически уничтожено русскоязычное образование, что именно здесь, согласно опросам, русские чувствуют себя хуже всего, что Армения превратилась по сути в моноэтничную — ни-ни. А вот выкрикивать «Карабах — армянская земля!» — всегда пожалуйста.

Формально эти спикеры выразили своё личное мнение. Но подбор спикеров — это уже политика канала. Того самого российского Первого канала, который не посчитал нужным пригласить в студию проазербайджанского эксперта. И уж тем более Первый канал несёт ответственность за демонстрацию в эфире карты, где зона временного размещения РМК указана как «Нагорно-Карабахская республика». Так что мы вынуждены напомнить: Азербайджан не станет переступать через открытые выпады против своей территориальной целостности.

И ещё. Эта аморальная политика уже ударила по авторитету Первого канала, который, согласно опросам, катастрофически теряет зрителей. И это вполне закономерно. На гнилой воде съедобной пищи не приготовить.