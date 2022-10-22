B Брюсселе состоялась акция протеста против военных преступлений Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед штаб-квартирой Европейского Союза в Брюсселе состоялась мирная акция с требованием раз и навсегда положить конец военным преступлениям Армении.

Как сообщили Trend в субботу в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, на мероприятии, организованном Федерацией азербайджанцев Бельгии, было привлечено внимание к военным преступлениям Армении, в том числе массовому захоронению, обнаруженному в селе Эдилли Ходжавендского района, предпринятым два года назад ракетным атакам на Гянджу, Нафталан, Барду, Тертер, Мингячевир и другие азербайджанские города.

Демонстрируемые на акции фотоматериалы сопровождались такими лозунгами и призывами, как “Aзербайджан уважает все универсальные ценности!”, “Армянские вооруженные силы учинили невиданную расправу не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирными гражданами”, “Требуем, чтобы армянские вооруженные силы, несущие ответственность за многочисленные военные преступления, ответили по закону!”, “Призываем международные организации осудить армян, совершивших военные преступления!”, “Остановите армянскую агрессию!”.

Отметим, что в акции принимали участие представители Федерации азербайджанцев Бельгии, Объединения азербайджанских женщин “Aна Ветен”, Конгресса азербайджанцев Бенилюкса, активисты азербайджанской общины, проживающие в Бельгии и Нидерландах. Цель мероприятия заключалась в привлечении внимания лидеров стран Европейского Союза, собравшихся 20-21 октября в Брюсселе, к военным преступлениям Армении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)