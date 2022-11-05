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Награждена группа военнослужащих ВС Азербайджана, ставших шехидами - Распоряжение

Политика Материалы 5 ноября 2022 17:48 (UTC +04:00)
Награждена группа военнослужащих ВС Азербайджана, ставших шехидами - Распоряжение

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении военнослужащих ВС Азербайджана, ставших шехидами в ходе боевых операций за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Данным Распоряжением посмертно награждаются военнослужащие ВС Азербайджанской Республики, проявившие мужество и отвагу в ходе боевых операций за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики, с честью выполнив свой долг, и ставшие шехидами при выполнении поставленных перед воинской частью задач.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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