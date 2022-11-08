Президент Ильхам Алиев: Могут ли руководители мусульманских стран раскрыть объятия тем, кто разрушает мечети? Могут ли обнять их и расцеловать?

БАКУ /Trend/ - Могут ли руководители мусульманских стран раскрыть объятия тем, кто разрушает мечети? Могут ли обнять их и расцеловать?

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая 8 ноября перед военнослужащими в городе Шуша на мероприятии по случаю Дня Победы, передает во вторник Trend.

"В целом, в течение 44 дней международный подход, связанный с войной, был позитивным. Правда, некоторые проармянские страны и страны, имевшие тесные отношения с Арменией, пытались предпринять против нас некоторые политические шаги, но и они не дали никакого эффекта. Потому что мы за эти годы завоевали сильную международную поддержку. Мы были избраны председателем Движения неприсоединения. Наше председательство было утверждено единогласным решением. Единогласным решением наше председательство было продлено еще на год. А это – международный институт, объединяющий большую часть мирового сообщества. Членами этого института являются 120 стран. Мы наладили тесные связи с мусульманскими странами и сумели им объяснить, что Армения ведет агрессивную политику не только против нас, но и против всего мусульманского мира. Те, кто разрушает мечети, не могут быть друзьями мусульман. Могут ли руководители мусульманских стран раскрывать объятия тем, кто разрушает мечети? Могут их обнимать и целовать? Это лицемерие, это предательство. Другого названия этому нет. Поэтому мы изолировали Армению от основных опор в мусульманском мире. Правда, не сумели сделать это полностью. Этому есть другие причины – вот, названное мною лицемерие. Но в целом Армения была признана в мусульманском мире как страна, разрушающая, оскорбляющая мечети, и этого добились мы", - сказал глава государства.