Механизм Минской группы больше не функционирует - Филип Рикер

БАКУ/Trend/ -Американская администрация утверждает, что механизм Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) больше не функционирует и Вашингтон занимается мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией лишь в процессе взаимодействия непосредственно с Баку и Ереваном.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.

"Мне кажется, она эволюционировала до той точки, в которой мы можем за счет консенсуса положить конец данному мандату. Тем не менее сам мандат довольно полезен. Хотя сам процесс [взаимодействия] сопредседателей Минской группы более не функционирует. И мы (должностные лица американской администрации) принимаем участие непосредственно со сторонами в их мирном процессе", - заявил дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Минская группа, как она была известна, не функционирует. Мандат сохраняется. Цель мандата, конечно, сохраняется. И ОБСЕ действует на основе консенсуса. Я сохраняю очень тесный контакт с французским коллегой, с ЕС, который теперь так [глубоко] вовлечен в регион, с другими заинтересованными сторонами, с самой ОБСЕ", - отметил Рикер.