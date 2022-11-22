БАКУ /Trend/ - В Баку проходит специальная конференция на тему "Безопасность и сотрудничество: роль политических партий" Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP).

Как сообщает во вторник Trend, на мероприятии выступил со вступительной речью заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Тахир Будагов.

По его словам, угрозы в глобальном мире возрастают, и в такое время возникает еще большая необходимость в диалоге и сотрудничестве.

"Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева было сделано и продолжает делаться многое для восстановления стабильности, достижения мира и сотрудничества в регионе", - сказал Будагов.

Он также сказал, что сосуществование в Азербайджане представителей различных этнических и религиозных групп в условиях толерантности является национальным достоянием страны.

Как отметил Будагов, около 30 лет азербайджанские земли находились под оккупацией Армении. Несмотря на все попытки Азербайджана достичь мирного урегулирования конфликта, Армения продолжала свою деструктивную политику, военные провокации. 27 сентября 2020 года Азербайджан начал контрнаступательную операцию и освободил свои земли оккупации, тем самым реализовав положения известных четырех резолюций ООН.

Он подчеркнул, что в постконфликтный же период Армения отказывается выполнять свои обязательства в рамках трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

Заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Адалят Велиев зачитал поздравительное письмо Президента Азербайджана, председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева, адресованное участникам конференции.

Сопредседатель Постоянного комитета ICAPP, бывший министр иностранных дел Республики Корея, бывший директор офиса Национальной ассамблеи Чунг Еу-йонг пожелал участникам конференции успехов. Он подчеркнул, что Азербайджан прошел успешный путь развития, а также рассказал о вызовах, с которыми мир столкнулся во время пандемии COVID-19. Чунг Еу-йонг отметил, что все конфликты должны решаться мирным путем.

Депутат Великого Национального собрания Турции Афиф Демиркыран сказал, что политические партии могут содействовать безопасности и вести диалог в этой сфере.

«Конфликты оказывают влияние на мир в целом. В частности также следует отметить российско-украинскую войну», - сказал он.

Демиркыран также рассказал о проделанной Турцией работе по созданию "зернового коридора" в Черном море.

"Турция занимает стратегическое положение и играет важную роль в Азии. Мы вносим важный вклад в региональную и глобальную безопасность. Сегодня Турция оказывает свою поддержку в решении проблем безопасности, торговли и энергетики", - добавил он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)